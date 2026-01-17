Финалистку Нацотбора-2026 обвинили в сотрудничестве с россиянином: Общественное впервые отреагировало
- Общественное Вещание заявило, что возможное сотрудничество Valeriya Force с российским звукорежиссером не является нарушением правил Нацотбора на Евровидение.
- Запрет на участие действует на артистов, которые выступали в России, Крыму, на оккупированных территориях Украины после 15 марта 2014 года и в Беларуси после 24 февраля 2022 года.
На днях в сети разгорелся скандал из-за возможного сотрудничества финалистки Национального отбора на Евровидение-2026 Valeriya Force с российским звукорежиссером. Свой комментарий по поводу ситуации предоставило Общественное Вещание.
Представители Общественного Вещания напомнили, что в Национальном отборе на Евровидение не могут участвовать артисты, которые вели концертную деятельность в России, Крыму и на других оккупированных территориях Украины после 15 марта 2014 года, а также в Беларуси после 24 февраля 2022 года. Это запрет прописан в правилах песенного конкурса.
В заявлении отмечается, что ни один из участников Нацотбора-2026 не нарушил этот пункт.
Возможное сотрудничество Valeriya Force с представителем России в течение ее творческой деятельности не является нарушением правил. Также отметим, что это сотрудничество никоим образом не касается подготовки песни, которая представлена на конкурсе. Мы не ставим и не можем ставить целью проверку всех агентов и контрагентов, с которыми участник сотрудничал в течение всего периода творчества,
– говорится в сообщении.
Что известно о скандале?
Богдан Беспалов сообщил, что в 2024 году Valeriya Force сотрудничала с российским звукорежиссером в D.Woo. Он живет в России и сотрудничает с другими россиянами, в частности с путинистом Лешей Свиком.
Впоследствии Valeriya Force прокомментировала скандал. Она рассказала, что в течение 2023-2024 годов выступала под псевдонимом Vesta в рамках продюсерского проекта. По словам артистки, именно продюсеры принимали решения по цифровому продвижению песен, дистрибуции, микшинга и мастеринга.
Valeriya Force отметила, что никогда не работала в России и не выпускала музыку для российского рынка.
Финалистка Нацотбора-2026 заявила, что проект Vesta закрыли в конце 2024 года, и добавила, что с 2025 года выступает как Valeriya Force, является артисткой американского лейбла и сотрудничает только с саундпродюсером Vinny Venditto.