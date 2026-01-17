Фіналістку Нацвідбору-2026 звинуватили у співпраці з росіянином: Суспільне вперше відреагувало
- Суспільне Мовлення заявило, що можлива співпраця Valeriya Force з російським звукорежисером не є порушенням правил Нацвідбору на Євробачення.
- Заборона на участь діє на артистів, які виступали в Росії, Криму, на окупованих територіях України після 15 березня 2014 року та в Білорусі після 24 лютого 2022 року.
Днями у мережі розгорівся скандал через можливу співпрацю фіналістки Національного відбору на Євробачення-2026 Valeriya Force з російським звукорежисером. Свій коментар з приводу ситуації надало Суспільне Мовлення.
Представники Суспільного Мовлення нагадали, що у Національному відборі на Євробачення не можуть брати участь артисти, які вели концертну в Росії, Криму та на інших окупованих територіях України після 15 березня 2014 року, а також в Білорусі після 24 лютого 2022 року. Це заборона прописана у правилах пісенного конкурсу.
У заяві зазначається, що жоден з учасників Нацвідбору-2026 не порушив цей пункт.
Можлива співпраця Valeriya Force з представником Росії протягом її творчої діяльності не є порушенням правил. Також зазначимо, що ця співпраця жодним чином не стосується підготовки пісні, яка представлена на конкурсі. Ми не ставимо та не можемо ставити за мету перевірку всіх агентів і контрагентів, з якими учасник співпрацював протягом усього періоду творчості,
Що відомо про скандал?
Богдан Беспалов повідомив, що у 2024 році Valeriya Force співпрацювала з російським звукорежисером в D.Woo. Він живе в Росії та співпрацює з іншими росіянами, зокрема з путіністом Льошею Свіком.
Згодом Valeriya Force прокоментувала скандал. Вона розповіла, що протягом 2023-2024 років виступала під псевдонімом Vesta у рамках продюсерського проєкту. За словами артистки, саме продюсери ухвалювали рішення щодо цифрового просування пісень, дистрибуції, мікшингу та мастерингу.
Valeriya Force зауважила, що ніколи не працювала в Росії й не випускала музику для російського ринку.
Фіналістка Нацвідбору-2026 заявила, що проєкт Vesta закрили наприкінці 2024 року, і додала, що з 2025 року виступає як Valeriya Force, є артисткою американського лейбла і співпрацює лише з саундпродюсером Vinny Venditto.