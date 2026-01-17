Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал блогера-пліткаря Богдана Беспалова.

До теми Фіналістка Нацвідбору на Євробачення-2026 уперше прокоментувала чутки про співпрацю з росіянином

Представники Суспільного Мовлення нагадали, що у Національному відборі на Євробачення не можуть брати участь артисти, які вели концертну в Росії, Криму та на інших окупованих територіях України після 15 березня 2014 року, а також в Білорусі після 24 лютого 2022 року. Це заборона прописана у правилах пісенного конкурсу.

У заяві зазначається, що жоден з учасників Нацвідбору-2026 не порушив цей пункт.

Можлива співпраця Valeriya Force з представником Росії протягом її творчої діяльності не є порушенням правил. Також зазначимо, що ця співпраця жодним чином не стосується підготовки пісні, яка представлена на конкурсі. Ми не ставимо та не можемо ставити за мету перевірку всіх агентів і контрагентів, з якими учасник співпрацював протягом усього періоду творчості,

– йдеться у повідомленні.

Коментар Суспільного Мовлення щодо скандалу з Valeriya Force / Фото з телеграм-каналу Богдана Беспалова

Що відомо про скандал?