Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграм-канал блогера-сплетника Богдана Беспалова.

Представители Общественного Вещания напомнили, что в Национальном отборе на Евровидение не могут участвовать артисты, которые вели концертную деятельность в России, Крыму и на других оккупированных территориях Украины после 15 марта 2014 года, а также в Беларуси после 24 февраля 2022 года. Это запрет прописан в правилах песенного конкурса.

В заявлении отмечается, что ни один из участников Нацотбора-2026 не нарушил этот пункт.

Возможное сотрудничество Valeriya Force с представителем России в течение ее творческой деятельности не является нарушением правил. Также отметим, что это сотрудничество никоим образом не касается подготовки песни, которая представлена на конкурсе. Мы не ставим и не можем ставить целью проверку всех агентов и контрагентов, с которыми участник сотрудничал в течение всего периода творчества,

– говорится в сообщении.

Комментарий Общественного вещания по поводу скандала с Valeriya Force / Фото с телеграм-канала Богдана Беспалова

Что известно о скандале?