Участник "Львов на джипе" Валик Михиенко объявил о помолвке с любимой

Участник проекта "Львы на джипе" Валик Михиенко сделал предложение своей девушке Насте. Девушка ответила любимому "да".

Теперь пара показала первые кадры в статусе молодоженов. Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Валика Михиенко.

Юморист сделал предложение любимой 3 января во время отдыха в Буковеле.

"Год начался очень круто", – написала Настя в инстаграм-сторис.

Что известно об отношениях Валика Михиенко и Насти?

Пара не слишком активно делится подробностями личной жизни с публикой. Оданко некоторые детали все же известны.

Валентин во время одного из стримов на Twitch рассказывал, что познакомился с любимой в кальянной. Со своей стороны Анастасия в тиктоке отмечала, что они вместе уже более двух лет.

Влюбленные имеют общего любимца – собаку породы мальтип, которую зовут Моника.

Валик Михиенко с любимой и собакой / Скриншот из инстаграм-сторис