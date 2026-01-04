4 января, 11:23
Участник "Львов на джипе" Валик Михиенко объявил о помолвке с любимой
Основні тези
- Валик Михиенко, участник проекта "Львы на джипе", сделал предложение своей девушке Насте во время отдыха в Буковеле 3 января.
- Пара вместе уже более двух лет и имеет общего любимца – собаку породы мальтип по имени Моника.
Участник проекта "Львы на джипе" Валик Михиенко сделал предложение своей девушке Насте. Девушка ответила любимому "да".
Теперь пара показала первые кадры в статусе молодоженов. Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Валика Михиенко.
Юморист сделал предложение любимой 3 января во время отдыха в Буковеле.
"Год начался очень круто", – написала Настя в инстаграм-сторис.
Что известно об отношениях Валика Михиенко и Насти?
- Пара не слишком активно делится подробностями личной жизни с публикой. Оданко некоторые детали все же известны.
- Валентин во время одного из стримов на Twitch рассказывал, что познакомился с любимой в кальянной. Со своей стороны Анастасия в тиктоке отмечала, что они вместе уже более двух лет.
- Влюбленные имеют общего любимца – собаку породы мальтип, которую зовут Моника.
- Время от времени Михиенко появляется в видео своей возлюбленной, а Настя иногда участвует в его контенте.