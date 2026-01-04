Учасник "Левів на джипі" Валік Міхієнко оголосив про заручини з коханою

Учасник проєкту "Леви на джипі" Валік Міхієнко зробив пропозицію своїй дівчині Насті. Дівчина відповіла коханому "так".

Тепер пара показала перші кадри в статусі наречених. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Валіка Міхієнка.

Гуморист освідчився коханій 3 січня під час відпочинку в Буковелі.

"Рік почався дуже круто", – написала Настя в інстаграм-сторіс.

Що відомо про стосунки Валіка Міхієнка та Насті?

Пара не надто активно ділиться подробицями особистого життя з публікою. Втім, деякі деталі все ж відомі.

Валентин під час одного зі стримів на Twitch розповідав, що познайомився з коханою в кальянній. Зі свого боку Анастасія у тіктоці зазначала, що вони разом уже понад два роки.

Закохані мають спільного улюбленця – собаку породи мальтіпу, яку звуть Моніка.

Валік Міхієнко з коханою та собакою / Скриншот з інстаграм-сторіс