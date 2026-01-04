4 січня, 11:23
Учасник "Левів на джипі" Валік Міхієнко оголосив про заручини з коханою
Основні тези
- Валік Міхієнко, учасник проєкту "Леви на джипі", освідчився своїй дівчині Насті під час відпочинку в Буковелі 3 січня.
- Пара разом вже понад два роки і має спільного улюбленця – собаку породи мальтіпу на ім'я Моніка.
Учасник проєкту "Леви на джипі" Валік Міхієнко зробив пропозицію своїй дівчині Насті. Дівчина відповіла коханому "так".
Тепер пара показала перші кадри в статусі наречених. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Валіка Міхієнка.
До теми Фронтмен Måneskin заручився з коханою після 2 років стосунків
Гуморист освідчився коханій 3 січня під час відпочинку в Буковелі.
"Рік почався дуже круто", – написала Настя в інстаграм-сторіс.
Що відомо про стосунки Валіка Міхієнка та Насті?
- Пара не надто активно ділиться подробицями особистого життя з публікою. Втім, деякі деталі все ж відомі.
- Валентин під час одного зі стримів на Twitch розповідав, що познайомився з коханою в кальянній. Зі свого боку Анастасія у тіктоці зазначала, що вони разом уже понад два роки.
- Закохані мають спільного улюбленця – собаку породи мальтіпу, яку звуть Моніка.
- Час від часу Міхієнко з'являється у відео своєї коханої, а Настя іноді бере участь у його контенті.