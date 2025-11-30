Звезда "Школьного мюзикла" Ванесса Хадженс во второй раз стала мамой
- Ванесса Хадженс во второй раз стала мамой, родив ребенка от бейсболиста Коула Такера.
- Хадженс объявила о второй беременности в июле 2025 года, почти через год после рождения первого ребенка.
Американская актриса Ванесса Хадженс во второй раз стала мамой. Звезда фильма "Школьный мюзикл" родила ребенка от своего мужа, бейсболиста Коула Такера.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Хадженс. Актриса опубликовала фотографию, где лежит на больничной койке и держит любимого за руку.
Ну, я это сделала. Родила еще одного ребенка! Какие же это безумные роды. Большое спасибо всем мамам. Это действительно невероятно, на что способны наши тела,
– написала Ванесса Хадженс.
В комментариях поклонники и звезды, в частности актеры Зои Дойч и Марио Лопес, поздравили Хадженс и Такера с пополнением в семье. Пол и имя ребенка супруги пока не раскрыли.
Ванесса Хадженс сообщила о второй беременности 12 июля 2025 года – почти через год после рождения первого ребенка. Она опубликовала фотографии с беременным животиком, на которых позирует рядом с мужем.
Напомним, что о первой беременности звезда фильма "Школьный мюзикл" объявила на церемонии вручения премии Оскар в 2024 году, пишет Vanity Fair. Хадженс надела черное кутюрное платье с длинными рукавами от Веры Вонг, которое подчеркнуло ее округлый животик, а свой образ дополнила украшениями Chopard.
Что известно о личной жизни Ванессы Хадженс?
До замужества Ванесса Хадженс имела два громких романа. С 2005 до 2010 года она встречалась с коллегой по фильму "Школьный мюзикл" Заком Эфроном, а с 2011 до 2020 находилась в отношениях с актером Остином Батлером.
Ванесса Хадженс и Коул Такер обручились в феврале 2023 года. В декабре они поженились. Церемония прошла на пляже в Тулуме (Мексика).
Влюбленные дебютировали на красной дорожке в ноябре 2021 году на премьере фильма "Тик-так, бум!", в котором снялась актриса.