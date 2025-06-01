Звезда сериала "Корона" Ванесса Кирби ждет первого ребенка: фото с округлым животиком

Английская актриса Ванесса Кирби беременна. Женщина продемонстрировала округлый животик на красной дорожке в Мексике, где она вместе с коллегами рекламировала будущий фильм "Фантастическая четверка: Первые шаги".

Ванесса Кирби выглядела невероятно в стильном платье на фестивале Comic Con Experience Mexic. Актриса позировала перед камерами и нежно касалась своего животика, пишет Show 24 со ссылкой на Daily Mail.

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В декабре 2024 года сообщалось, что Ванесса Кирби обручилась со своим возлюбленным Полом Рабилем после двух лет совместной жизни. Слухи об отношениях актрисы и игрока в лакросс впервые появились, когда их увидели вместе в Нью-Йорке в октябре 2022 года. Однако пара официально объявила о своем романе только в ноябре 2023 года.

Пол Рабиль ранее встречался с мексиканской актрисой и певицей Эйсой Гонсалес, а с 2014 до 2017 года был женат на спортсменке Келли Бергер.

В апреле 2022 года появились слухи о романе Ванессы Кирби с актером Кристофером Эбботтом. Дело в том, что их заметили вместе в баре. Они сыграли пару в фильме "Грядущий мир" (2020 год). Кроме того, ранее актриса встречалась со своим коллегой Каллумом Тернером. Они вместе играли в ленте "Королева и страна".

Ванесса Кирби показала беременной животик / Фото Getty Images

Для справки! Ванесса Кирби известна по фильмам "Возлюбленный из будущего", "Восхождение Юпитер", "До встречи с тобой", "Цена правда". Кроме того, она исполнила роль принцессы Маргарет в сериале "Корона".

Что известно о фильме "Фантастическая четверка: Первые шаги"

Вместе с Ванессой Кирби на Comic Con Experience Mexic побывали и другие главные герои фильма "Фантастическая четверка: Первые шаги": Джозеф Куинн, Педро Паскаль и Эбон Мосс-Бахрах.

"Фантастическая четверка: Первые шаги" – это будущий американский супергеройский фильм, основанный на одноименной команде издательства Marvel Comics. Премьера ленты запланирована на июль 2025 года.