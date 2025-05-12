Договаривался о разговоре более 2 лет: Байдак признался, какой Андрей Данилко вне камер
- Василий Байдак записал подкаст с Андреем Данилко. Он договаривался о разговоре более двух лет.
- По словам юмориста, Данилко в жизни такой же, как и на экране – веселый и приятный.
Василию Байдаку удалось записать подкаст с Андреем Данилко, который в последнее время почти не дает интервью. Юморист рассказал, как долго договаривался и какое впечатление на него произвел артист.
За кулисами "Нашебачення" Василий Байдак вспомнил разговор с Андреем Данилко. Он рассказал, что хотел больше узнать об украинской стендап-комедии 90-х, поэтому пригласил на свой подкаст именно такого гостя, пишет Show 24 со ссылкой на "Тур звездами".
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Юморист поделился, что более 2 лет договаривался с менеджментом Данилко об их беседе. После разговора у него остались только приятные впечатления.
"Впечатления приятные. Договаривался я очень долго. Мне давно было интересно окунуться в историю украинской стендап-комедии, сценической комедии, которая существовала с 1991 по 2000 год. Два года и три месяца я с ним договаривался. Даже в последний момент могло все отмениться. Но он сказал: "Окей"", – рассказал Василий Байдак.
Комик признался, какой Андрей Данилко вне камер.
Такой же, как и на сцене. Веселый, рассказывает все эти истории. Суперприятный,
– сказал Василий Байдак.
О чем рассказал Андрей Данилко в подкасте
- Андрей Данилко вспомнил свою встречу с Тото Кутуньо. Тогда итальянец скептически отнесся к образу Верки Сердючки. Но украинскому артисту удалось удивить коллегу, когда он спел его малоизвестную песню.
- Также Данилко рассказал, как создал первый костюм для Верки Сердючки. Тогда он одалживал вещи у родственников и знакомых, а грудь имитировал то свитерами, то презервативами. Этот костюм еще хранится в первой квартире Данилко.