Договаривался о разговоре более 2 лет: Байдак признался, какой Андрей Данилко вне камер

Василию Байдаку удалось записать подкаст с Андреем Данилко, который в последнее время почти не дает интервью. Юморист рассказал, как долго договаривался и какое впечатление на него произвел артист.

За кулисами "Нашебачення" Василий Байдак вспомнил разговор с Андреем Данилко. Он рассказал, что хотел больше узнать об украинской стендап-комедии 90-х, поэтому пригласил на свой подкаст именно такого гостя, пишет Show 24 со ссылкой на "Тур звездами".

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Юморист поделился, что более 2 лет договаривался с менеджментом Данилко об их беседе. После разговора у него остались только приятные впечатления.

"Впечатления приятные. Договаривался я очень долго. Мне давно было интересно окунуться в историю украинской стендап-комедии, сценической комедии, которая существовала с 1991 по 2000 год. Два года и три месяца я с ним договаривался. Даже в последний момент могло все отмениться. Но он сказал: "Окей"", – рассказал Василий Байдак.

Комик признался, какой Андрей Данилко вне камер.

Такой же, как и на сцене. Веселый, рассказывает все эти истории. Суперприятный,

– сказал Василий Байдак.

О чем рассказал Андрей Данилко в подкасте