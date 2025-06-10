Где сейчас Василий Шкляр, роман которого экранизировали в фильме "Черный ворон"
- Василий Шкляр, известный украинский писатель, продолжает активно работать, часто посещает военных на фронте и готовит новый роман "Лесная песня".
- Его роман "Залишенец. Черный ворон" был экранизирован, и он мечтает об экранизации еще одного своего произведения – "Маруся".
- Шкляр отказался от Шевченковской премии в 2011 году в знак протеста против назначения Дмитрия Табачника на должность министра образования.
Василия Шкляра называют одним из самых известных и мистических писателей современности. Кроме того, его деятельность не ограничилась только писательством, но и нашла отражение в журналистике и политике. Сегодня, 10 июня, "отцу украинского бестселлера" исполнилось 74 года.
Василий Шкляр родился 10 июня 1951 года в селе Ганжаловка, что на Черкасщине. После школы поступил в Киевский университет на филологический факультет. Его чуть не исключили из списка студентов, ведь во время трудового семестра в колхозе он "играл с бомбой". Избежать исключения удалось благодаря студенческому обмену. Тогда Шкляр оказался в Ереванском университете. В материале Show24 узнавайте, как сложилась карьера писателя, какой роман экранизировали и где Василий сейчас.
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Первые произведения и политика
Через некоторое время мужчина решил попробовать себя в журналистике, освещал события из "горячих точек", а также был пресс-секретарем Украинской республиканской партии (1991-1998) и баллотировался в парламент от партии УКРОП (2015-2020).
Первые литературные произведения появились на свет в 1970-х годах, а романы и повести – 1980-е.
- "Первый снег" (1977).
- "Где твой Остап, Соломия?" (1979).
- "Живица" (1982).
- "Пралис" (1986).
- "Ностальгия" (1989).
- "Ключ" (1999).
- "Элементал" (2001).
- "Кровь летучей мыши" (2003).
- "Маруся" (2014) и многие другие.
Считается, что первая популярность к Шкляру пришла с выходом романа "Ключ", который собрал много наград. Написанием этого романа автор занялся в 1998 году, когда попал в больницу с диагнозом лептоспироз.
С 2000 по 2004 годы Василий был главным редактором издательства "Днепр". А уже в 2009 году вышел в свет самый известный роман писателя – "Залишенець. Черный ворон". Через десять лет в кинопрокат вышла экранизация под названием "Черный ворон".
Трейлер фильма "Черный ворон": смотрите видео онлайн
В 2011 году Василия Шкляра признали лауреатом Шевченковской премии за этот роман, однако он отказался, мотивируя свое решение, как протест по поводу того, что Министерство образования Украины возглавляет "украинофоб Дмитрий Табачник".
А знали ли вы, что Иван Малкович, основатель первого частного детского издательства "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА", награжден Национальной премией Украины им. Т. Шевченко.
За свою жизнь писатель получил немало других важных наград: "Золотое перо", "Золотой Бабай", "Коронация слова", "Спираль веков", международная премия в жанре фантастики в номинации "За лучшую украиноязычную фантастику" и другие.
Известно, что у мужчины есть любимая жена Валентина. В соцсетях он неоднократно посвящал ей нежные строки.
Кроме того, писатель мечтает и об экранизации "Маруси", однако такой фильм потребует значительного финансового ресурса.
Где сейчас Василий Шкляр
Стоит напомнить, что еще в начале 2000-х годов Шкляр запретил переводить свои произведения на русский язык. Сегодня писатель часто ездит на фронт к военным. В одном из интервью Василия спросили, изменила ли украинцев война.
Многое изменилось. Когда-то в Киеве на меня оглядывались, когда я разговаривал на украинском языке. Теперь я оглядываюсь на тех, кто разговаривает на русском. Чувствуете разницу? Кому это не нравится, пусть считает, что у меня обостренный инстинкт самосохранения,
– ответил писатель.
Вскоре Василий Шкляр издаст новый роман – "Лесная песня", который посвящен партизанам и Сумщине.