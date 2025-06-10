Где сейчас Василий Шкляр, роман которого экранизировали в фильме "Черный ворон"

Василия Шкляра называют одним из самых известных и мистических писателей современности. Кроме того, его деятельность не ограничилась только писательством, но и нашла отражение в журналистике и политике. Сегодня, 10 июня, "отцу украинского бестселлера" исполнилось 74 года.

Василий Шкляр родился 10 июня 1951 года в селе Ганжаловка, что на Черкасщине. После школы поступил в Киевский университет на филологический факультет. Его чуть не исключили из списка студентов, ведь во время трудового семестра в колхозе он "играл с бомбой". Избежать исключения удалось благодаря студенческому обмену. Тогда Шкляр оказался в Ереванском университете. В материале Show24 узнавайте, как сложилась карьера писателя, какой роман экранизировали и где Василий сейчас.

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Первые произведения и политика

Через некоторое время мужчина решил попробовать себя в журналистике, освещал события из "горячих точек", а также был пресс-секретарем Украинской республиканской партии (1991-1998) и баллотировался в парламент от партии УКРОП (2015-2020).

Василий Шкляр / Фото с фейсбука писателя

Первые литературные произведения появились на свет в 1970-х годах, а романы и повести – 1980-е.

"Первый снег" (1977).

"Где твой Остап, Соломия?" (1979).

"Живица" (1982).

"Пралис" (1986).

"Ностальгия" (1989).

"Ключ" (1999).

"Элементал" (2001).

"Кровь летучей мыши" (2003).

"Маруся" (2014) и многие другие.

Считается, что первая популярность к Шкляру пришла с выходом романа "Ключ", который собрал много наград. Написанием этого романа автор занялся в 1998 году, когда попал в больницу с диагнозом лептоспироз.

Лептоспироз – это опасная инфекционная болезнь, вызванная бактерией рода Leptospira. Ее особенность в том, что она повреждает кровеносные сосуды (капилляры) организма и может привести к поражению печени, почек, мышц, и сопровождается длительной лихорадкой. Лептоспироз передается через укус грызуна, травмированную кожу (порезы), слизистые оболочки или во время потребления загрязненных мочой инфицированных животных пищи (молоко, мясо) или воды, купания, рыбалки, ухода за больными животными.

С 2000 по 2004 годы Василий был главным редактором издательства "Днепр". А уже в 2009 году вышел в свет самый известный роман писателя – "Залишенець. Черный ворон". Через десять лет в кинопрокат вышла экранизация под названием "Черный ворон".

Трейлер фильма "Черный ворон": смотрите видео онлайн

В 2011 году Василия Шкляра признали лауреатом Шевченковской премии за этот роман, однако он отказался, мотивируя свое решение, как протест по поводу того, что Министерство образования Украины возглавляет "украинофоб Дмитрий Табачник".

А знали ли вы, что Иван Малкович, основатель первого частного детского издательства "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА", награжден Национальной премией Украины им. Т. Шевченко.

За свою жизнь писатель получил немало других важных наград: "Золотое перо", "Золотой Бабай", "Коронация слова", "Спираль веков", международная премия в жанре фантастики в номинации "За лучшую украиноязычную фантастику" и другие.

Известно, что у мужчины есть любимая жена Валентина. В соцсетях он неоднократно посвящал ей нежные строки.

Василий Шкляр с женой / Фото с фейсбука писателя

Кроме того, писатель мечтает и об экранизации "Маруси", однако такой фильм потребует значительного финансового ресурса.

Где сейчас Василий Шкляр

Стоит напомнить, что еще в начале 2000-х годов Шкляр запретил переводить свои произведения на русский язык. Сегодня писатель часто ездит на фронт к военным. В одном из интервью Василия спросили, изменила ли украинцев война.

Многое изменилось. Когда-то в Киеве на меня оглядывались, когда я разговаривал на украинском языке. Теперь я оглядываюсь на тех, кто разговаривает на русском. Чувствуете разницу? Кому это не нравится, пусть считает, что у меня обостренный инстинкт самосохранения,

– ответил писатель.

Вскоре Василий Шкляр издаст новый роман – "Лесная песня", который посвящен партизанам и Сумщине.