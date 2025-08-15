14 августа на фронте погиб украинский актер Юрий Фелипенко. Незадолго до этого с ним общалась его жена, блогер Екатерина Мотрич.

Выяснилось, что пара общалась примерно за полчаса до гибели Юрия.

Они выезжали с позиций. Мы переписывались. Я написала: "Хух, напиши",

– поделилась Мотрич.

Как Екатерина Мотрич узнала о гибели мужа?

Инфлюенсерка рассказала, что ей позвонили из ТЦК.

Они позвонили, приехали ко мне: медсестра и капеллан. Приехали и сообщили, что Юра погиб. Это было при выезде с позиций,

– вспомнила Екатерина.

Она также поблагодарила близких друзей, которые поддерживали ее после потери любимого и помогли организовать церемонию прощания. По ее словам, первые две недели после трагедии прошли в состоянии, когда она почти ничего не помнит.

Заметим, накануне жена Юрия Фелипенко рассказала, как он принял решение уйти на фронт.