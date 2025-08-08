Сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал "Рефлексия".

С началом полномасштабного вторжения Юрий сразу присоединился к рядам территориальной обороны.

Затем его отправили домой переодеться и больше не забрали. Его это обидело. Там были опытные воины, которые, наверное, считали нужным тогда остаться своим составом и дать Юрию, как актеру делать свою работу,

– объяснила жена Фелипенко.

Вместе с другом Юрий обращался в ТЦК, но там только обещали перезвонить. Наконец театр возобновил работу, и актер снова начал играть на сцене.

Ему (Юрию – 24 Канал) нравилась одна фраза: есть угроза твоей жизни – это страшно. Но еще страшнее, когда что-то угрожает твоему внутреннему ядру. Быть не на войне очень сильно угрожало его ядру внутреннему,

– отметила Екатерина.

В конце концов Фелипенко вместе со своим лучшим другом нашли подразделение, к которому смогли присоединиться, и мобилизовались.

Что известно о гибели Юрия Фелипенко?

Военный погиб в бою 14 июня. Прощание с ним состоялось 19 июня в Киеве – сначала в Театре на Подоле, где он долгое время работал, а затем в Михайловском соборе.

