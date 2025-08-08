Повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал "Рефлексія".

З початком повномасштабного вторгнення Юрій одразу долучився до лав територіальної оборони.

Потім його відправили додому переодягнутися і більше не забрали. Його це образило. Там були досвідчені вояки, які, напевно, вважали за потрібне тоді залишитися своїм складом і дати Юрія, як актору робити свою роботу,

– пояснила дружина Феліпенка.

Разом із другом Юрій звертався до ТЦК, але там тільки обіцяли передзвонити. Врешті театр відновив роботу, і актор знову почав грати на сцені.

Йому (Юрію – 24 Канал) подобалась одна фраза: є загроза твоєму життю – це страшно. Але ще страшніше, коли щось загрожує твоєму внутрішньому ядру. Бути не на війні дуже сильно загрожувало його ядру внутрішньому,

– зазначила Катерина.

Зрештою Феліпенко разом зі своїм найкращим другом знайшли підрозділ, до якого змогли долучитися, і мобілізувалися.

Що відомо про загибель Юрія Феліпенка?

Військовий загинув у бою 14 червня. Прощання з ним відбулося 19 червня у Києві – спочатку в Театрі на Подолі, де він довгий час працював, а згодом у Михайлівському соборі.

Напередодні Катерина Мотрич розповіла, як дізналась про загибель коханого.