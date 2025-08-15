Вони виїжджали з позицій, – дружина Юрія Феліпенка розповіла, коли востаннє з ним спілкувалася
14 серпня на фронті загинув український актор Юрій Феліпенко. Незадовго до цього з ним спілкувалася його дружина, блогерка Катерина Мотрич.
Вона пригадала цей момент. Повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал Аліни Доротюк.
З'ясувалося, що пара спілкувала приблизно за пів години до загибелі Юрія.
Вони виїжджали з позицій. Ми листувалися. Я написала: "Хух, напиши",
– поділилася Мотрич.
Як Катерина Мотрич дізналася про загибель чоловіка?
Інфлюенсерка розповіла, що їй зателефонували з ТЦК.
Вони зателефонували, приїхали до мене: медсестра і капелан. Приїхали й повідомили, що Юра загинув. Це було при виїзді з позицій,
– пригадала Катерина.
Вона також подякувала близьким друзям, які підтримували її після втрати коханого і допомогли організувати церемонію прощання. За її словами, перші два тижні після трагедії минули в стані, коли вона майже нічого не пам'ятає.
Зауважимо, напередодні дружина Юрія Феліпенка розповіла, як він прийняв рішення піти на фронт.