14 серпня на фронті загинув український актор Юрій Феліпенко. Незадовго до цього з ним спілкувалася його дружина, блогерка Катерина Мотрич.

Вона пригадала цей момент. Повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал Аліни Доротюк.

Вас також може зацікавити Був найближчою людиною: дружина Феліпенка зі сльозами на очах згадала загиблого чоловіка

З'ясувалося, що пара спілкувала приблизно за пів години до загибелі Юрія.

Вони виїжджали з позицій. Ми листувалися. Я написала: "Хух, напиши",

– поділилася Мотрич.

Відео пам'яті Юрія Феліпенка: дивіться відео онлайн

Як Катерина Мотрич дізналася про загибель чоловіка?

Інфлюенсерка розповіла, що їй зателефонували з ТЦК.

Вони зателефонували, приїхали до мене: медсестра і капелан. Приїхали й повідомили, що Юра загинув. Це було при виїзді з позицій,

– пригадала Катерина.

Вона також подякувала близьким друзям, які підтримували її після втрати коханого і допомогли організувати церемонію прощання. За її словами, перші два тижні після трагедії минули в стані, коли вона майже нічого не пам'ятає.

Зауважимо, напередодні дружина Юрія Феліпенка розповіла, як він прийняв рішення піти на фронт.