Она вспомнила этот момент. Сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Алины Доротюк.
Выяснилось, что пара общалась примерно за полчаса до гибели Юрия.
Они выезжали с позиций. Мы переписывались. Я написала: "Хух, напиши",
– поделилась Мотрич.
Видео памяти Юрия Фелипенко: смотрите видео онлайн
Как Екатерина Мотрич узнала о гибели мужа?
Инфлюенсерка рассказала, что ей позвонили из ТЦК.
Они позвонили, приехали ко мне: медсестра и капеллан. Приехали и сообщили, что Юра погиб. Это было при выезде с позиций,
– вспомнила Екатерина.
Она также поблагодарила близких друзей, которые поддерживали ее после потери любимого и помогли организовать церемонию прощания. По ее словам, первые две недели после трагедии прошли в состоянии, когда она почти ничего не помнит.
Заметим, накануне жена Юрия Фелипенко рассказала, как он принял решение уйти на фронт.