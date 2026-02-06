Последняя песня, которую написал Миша, – вдова фронтмена ADAM анонсировала щемящий трек
- Вдова Михаила Клименко анонсировала выход последней песни "Сильно сильно", написанной фронтменом ADAM в мае 2025 года.
- Михаил Клименко умер 7 декабря 2025 года от туберкулезного менингита.
Вдова музыканта Михаила Клименко анонсировала выход песни группы ADAM. Композицию "Сильно сильно" артист написал в мае 2025 года.
Саша Норова опубликовала анонс на своей странице в инстаграме. Женщина призналась, что это последний трек, написанный Михаилом Клименко.
Вдова Михаила Клименко поделилась щемящим роликом, где собрала различные архивные кадры с мужем. Песня "Сильно Сильно" выйдет на платформах накануне Дня всех влюбленных, 13 февраля. ʼ
Это последняя песня, которая была написана Мишей еще в мае 2025. Но так мы ее и не выпустили. Я ее нашла и уже скоро вы сможете ее послушать,
– написала Саша Норова.
Анонс прокомментировали украинские звезды: Надя Дорофеева, Анатолий Анатолич, Тина Кароль, Миша Кацурин, KOLA и другие поддерживают Сашу Норову. Песню с нетерпением ждут и поклонники:
- "Класс, эта песня запала в душу еще в Луцке, когда вы были на концерте";
- "Такое ощущение, что я ее уже слушал и слышал раз 100. Жду";
- "Это просто вау подарок, жду";
- "Ждем! Спасибо, Саша, что продолжаете нести любовь миру";
- "Новый хит!".
Отметим, на днях Саша Норова посетила музыкальную премию "Золотая звезда Лирум" – группа ADAM победила в номинации "Музыкальный продюсер", пишет Суспільне.
Что известно о смерти Михаила Клименко?
- Украинский музыкант умер 7 декабря 2025 года. За несколько недель до потери стало известно, что некоторое время он борется с туберкулезным менингитом.
- Коллеги Михаила Клименко рассказывали, что до этого у артиста были проблемы со спиной. Впоследствии развилась тяжелая болезнь.
- Михаила Клименко похоронили в селе Лубянка Киевской области. У него остался сын Марк и дочь Нина.