Саша Норова опубликовала анонс на своей странице в инстаграме. Женщина призналась, что это последний трек, написанный Михаилом Клименко.

К слову Украинский музыкант второй раз не смог попасть на Грэмми и назвал причину

Вдова Михаила Клименко поделилась щемящим роликом, где собрала различные архивные кадры с мужем. Песня "Сильно Сильно" выйдет на платформах накануне Дня всех влюбленных, 13 февраля. ʼ

Это последняя песня, которая была написана Мишей еще в мае 2025. Но так мы ее и не выпустили. Я ее нашла и уже скоро вы сможете ее послушать,

– написала Саша Норова.

Анонс прокомментировали украинские звезды: Надя Дорофеева, Анатолий Анатолич, Тина Кароль, Миша Кацурин, KOLA и другие поддерживают Сашу Норову. Песню с нетерпением ждут и поклонники:

"Класс, эта песня запала в душу еще в Луцке, когда вы были на концерте";

"Такое ощущение, что я ее уже слушал и слышал раз 100. Жду";

"Это просто вау подарок, жду";

"Ждем! Спасибо, Саша, что продолжаете нести любовь миру";

"Новый хит!".

Отметим, на днях Саша Норова посетила музыкальную премию "Золотая звезда Лирум" – группа ADAM победила в номинации "Музыкальный продюсер", пишет Суспільне.

Что известно о смерти Михаила Клименко?