Светлана Билоножко почтила память мужа и показала, как выглядит его могила

Вдова народного артиста Украины Виталия Билоножко навестила его могилу. Светлана Билоножка показала фото с Байкового кладбища, где покоится ее муж.

Через неделю после Пасхи, в поминальные дни, Светлана Билоножко пришла на могилу мужа. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу певицы.

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Народный артист Украины Виталий Билоножко похоронен на Байковом кладбище в Киеве. Там и показалась его жена, которая сделала фото возле могилы покойного мужа.

Светлана Билоножко почтила память любимого. Она положила на могилу гостинцы и принесла букет красных роз.

Поминальный день. Была у Виталика,

– подписала снимок Светлана Билоножко.



Светлана Билоножко посетила могилу мужа / Фото из инстаграм-сториз

Что известно о смерти Виталия Билоножко