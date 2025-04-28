Светлана Билоножко почтила память мужа и показала, как выглядит его могила
- Светлана Билоножко посетила могилу своего мужа Виталия Билоножко на Байковом кладбище в Киеве во время поминальных дней.
Вдова народного артиста Украины Виталия Билоножко навестила его могилу. Светлана Билоножка показала фото с Байкового кладбища, где покоится ее муж.
Через неделю после Пасхи, в поминальные дни, Светлана Билоножко пришла на могилу мужа. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу певицы.
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Народный артист Украины Виталий Билоножко похоронен на Байковом кладбище в Киеве. Там и показалась его жена, которая сделала фото возле могилы покойного мужа.
Светлана Билоножко почтила память любимого. Она положила на могилу гостинцы и принесла букет красных роз.
Поминальный день. Была у Виталика,
– подписала снимок Светлана Билоножко.
Светлана Билоножко посетила могилу мужа / Фото из инстаграм-сториз
Что известно о смерти Виталия Билоножко
- Виталий Васильевич Билоножко – известный эстрадный исполнитель, лауреат премий, народный артист Украины. Музыкант умер в возрасте 70 лет. Причиной стала остановка сердца.
- 12 января 2024 года с Виталием Билоножко попрощались в Киеве.
- Светлана Билоножко рассказывала, что ей понадобилось около полугода, чтобы справиться с эмоциями после потери мужа. Ей помогали дети и друзья.