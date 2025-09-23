Американское вечернее ток-шоу Jimmy Kimmel Live! вернется в эфир во вторник, 23 сентября. 17 сентября его приостановили "на неопределенный срок" из-за высказываний ведущего об убийстве консервативного активиста Чарли Кирка.

Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на ABC News. Телеканал опубликовал официальное заявление.

К слову После высказываний об убийстве Чарли Кирка: вечернее ток-шоу Джимми Киммела сняли с эфира

В прошлую среду мы приняли решение приостановить производство шоу, во избежание дальнейшего разжигания напряженной ситуации в эмоциональный для нашей страны момент. Это решение мы приняли, потому что считали некоторые комментарии несвоевременными, а следовательно, бестактными. Последние дни мы провели содержательные разговоры с Джимми, и после этих разговоров мы пришли к решению вернуть шоу во вторник,

– говорится в заявлении.

15 сентября Джимми Киммел раскритиковал движение MAGA за попытку использовать убийство Чарли Кирка в политических целях, пишет Bloomberg. Напомним, что активиста застрелили 10 сентября во время дебатов в Университете Юты.

Мы увидели новое дно в исполнении сторонников MAGA, которые пытались изобразить этого парня, убившего Чарли Кирка, кем-то другим, а не одним из них,

– сказал ведущий.

Для справки! Дональд Трамп использовал лозунг Make America Great Again во время президентской кампании 2016 года.

Кто такой Джимми Киммел?