Телеканал опублікував офіційну заяву.

Минулої середи ми прийняли рішення призупинити виробництво шоу, щоб уникнути подальшого розпалювання напруженої ситуації в емоційний для нашої країни момент. Це рішення ми ухвалили, бо вважали деякі коментарі невчасними, а отже, нетактовними. Останні дні ми провели змістовні розмови з Джиммі, і після цих розмов ми дійшли рішення повернути шоу у вівторок,

– йдеться у заяві.

15 вересня Джиммі Кіммел розкритикував рух MAGA за спробу використати вбивство Чарлі Кірка у політних цілях, пише Bloomberg. Нагадаємо, що активіста застрелили 10 вересня під час дебатів в Університеті Юти.

Ми побачили нове дно у виконанні прихильників MAGA, які намагалися зобразити цього хлопця, що вбив Чарлі Кірка, кимось іншим, а не одним із них,

– сказав ведучий.

Для довідки! Дональд Трамп використовував гасло Make America Great Again під час президентської кампанії 2016 року.

