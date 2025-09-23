Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на ABC News. Телеканал опубликовал официальное заявление.
В прошлую среду мы приняли решение приостановить производство шоу, во избежание дальнейшего разжигания напряженной ситуации в эмоциональный для нашей страны момент. Это решение мы приняли, потому что считали некоторые комментарии несвоевременными, а следовательно, бестактными. Последние дни мы провели содержательные разговоры с Джимми, и после этих разговоров мы пришли к решению вернуть шоу во вторник,
– говорится в заявлении.
15 сентября Джимми Киммел раскритиковал движение MAGA за попытку использовать убийство Чарли Кирка в политических целях, пишет Bloomberg. Напомним, что активиста застрелили 10 сентября во время дебатов в Университете Юты.
Мы увидели новое дно в исполнении сторонников MAGA, которые пытались изобразить этого парня, убившего Чарли Кирка, кем-то другим, а не одним из них,
– сказал ведущий.
Для справки! Дональд Трамп использовал лозунг Make America Great Again во время президентской кампании 2016 года.
Кто такой Джимми Киммел?
Джимми Киммел ведет вечернее ток-шоу уже более 20 лет.
Он начал свою карьеру как радиоведущий. В 1997 году перешел на телевидение, став ведущим игрового шоу Win Ben Stein's Money. Через два года основал продюсерскую компанию Jackhole Industries.
Jimmy Kimmel Live! вышло в эфир в 2003 году и сейчас является самым продолжительным вечерним ток-шоу ABC за всю историю.
Джимми Киммел – лауреат премии "Эмми" (1999 год).