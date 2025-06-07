Украинская ведущая призналась о борьбе с раком: "Врачи говорят разное"

Ведущая Светлана Рыжук призналась об онкологическом заболевании. Она рассказала о борьбе с болезнью и то, как на нее влияет химиотерапия.

Украинские зрители помнят Светлану Рыжук по "Погоде" и утренней программе "Подъем". Сейчас ведущая живет в Берлине, где борется с раком, передает Show 24 со ссылкой на "Слава +".

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Светлана Рыжук рассказала, что узнала о своем диагнозе год назад. Сначала она лечилась в Украине, а затем переехала в Германию в поисках новых методов.

У меня сейчас онкология молочной железы с метастазами в печень и кости. Врачи говорят разное. В Украине говорили, что вылечат и я буду жить долго и счастливо. Врачи более практичные в Германии говорят, что это на всю жизнь,

– поделилась ведущая.

Борьба с онкологическим заболеванием продолжается. Раз в неделю Светлана проходит химиотерапию, а в некоторый период ей дают время на восстановление и отдых.

"Очень пересыхают слизистые, немеют пальцы рук и ног. Иногда трудно ходить – очень быстро наступает усталость. На солнце вообще невозможно находиться. Но морально я чувствую себя намного лучше, чем до установления диагноза. Самое страшное - это когда ты не можешь ходить после большой дозы химиотерапии. Ты просто не можешь встать, нет сил стоять. Но врач мне понемногу дает химии и я успеваю отходить", – объяснила телеведущая.

Светлана Рыжук добавила, что ее дочь знает о болезни мамы. Еще накануне переезда в другую страну ей объяснили, что мама заболела и нуждается в лечении.

Добавим, ранее о своем диагнозе призналась британская певица Джесси Джей. Певица борется с ранним раком молочной железы. После выступления на Capital's Summertime Ball в Лондоне артистка перенесет операцию.