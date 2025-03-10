Был бы очень нужным, – известный украинский телеведущий получил предложение работать в ТЦК

Украинский телеведущий и актер Геннадий Попенко поделился, что ему предложили работу в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки. Военный признался, рассматривает ли такую возможность.

Об этом он рассказал в новом интервью. Сообщает 24 Канал со ссылкой на издание KP.UA.

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Сейчас Геннадий проходит военно-врачебную комиссию, которая определит его дальнейшую пригодность к службе после получения травы на передовой. Несмотря на то, что по документам он все еще числится в армии, вопрос дальнейшей судьбы военного остается открытым.

Вернуться и хотел бы, и нет. С одной стороны, когда тебя обнимают все твои девушки – жена и две дочери – то из таких объятий вырваться трудно. Морально. С другой стороны, есть хорошие предложения в армии, где тебя ждут и где, даже с такой ногой, ты был бы очень нужным,

– отметил Попенко.

Одним из таких предложений является работа в ТЦК, где могут продолжать службу военные с физическими ограничениями. Геннадий откровенно признался, что серьезно рассматривает этот вариант. Его не смущает возможное негативное отношение общества к работе в ТЦК.

Общественное негативное мнение распространяется не только на ТЦК. Часто перепадает и полиции, и государственным учреждениям. Но какие действия должны следовать за такими отзывами? Закрытие упомянутых органов? Или все же переформатирование и работа над ошибками? А для этого нужны новые кадры. Это я к тому, что хейт или не хейт, а делать важные дела нужно,

– объяснил военный.



Геннадий Попенко / Фото из его инстаграма

Что известно о службе Геннадия Попенко в ВСУ

Телеведущий в ЗСУ с июня 2022 года. После службы в одном из подразделений его перевели в 59-ю отдельную механизированную бригаду на Запорожское направление в подразделение "Культурный Десант".

Летом 2024 года военный получил травму колена на фронте. Геннадию пришлось перенести несколько операций с установкой титановых имплантов. По его словам, он до сих пор не восстановил полноценную подвижность ноги и проходит реабилитацию.