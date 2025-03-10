Венсан Кассель впервые показал сына от модели Нары Баптисты, которая на 30 лет моложе его

Известный французский актер Венсан Кассель поделился с поклонниками первым снимком своего новорожденного сына от австралийской модели Нары Баптисты, которая моложе его на 30 лет. Женщине сейчас 29 лет, а ее возлюбленному 58.

До этого момента Кассель только рассказывал о пополнении в семье, а Нара иногда публиковала фотографии малыша, скрывая его лицо и не показывая ребенка полностью. Сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу актера.

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На трогательном фото Венсана можно увидеть Нару во время кормления младенца на фоне живописных пальм и Атлантического океана. Снимок был сделан во время их отдыха в бразильском курортном городе Баия.

Спасибо, моя любовь,

– отметил под фотографией Кассель.

Что известно об отношениях Венсана Касселя и Нары Баптисты

В сентябре 2023 года мировые СМИ заговорили о романе французского актера с 29-летней бразильской моделью. Первое публичное появление Венсана и Нары состоялось во время их совместного отдыха в резиденции Бидари.

Уже в сентябре 2024 года пара объявила радостную новость – они ждут ребенка. 7 января 2025 года родился малыш Каэтано и Венсан Кассель в четвертый раз стал отцом.

Заметим, от первого брака с Моникой Беллуччи, который длился с 1999 до 2013 года, актер имеет двух дочерей – Деву и Леони. После развода с Беллуччи Кассель женился на французской модели Тине Кунаки, которая родила ему дочь. Однако и этот брак развалился в 2023 году.