"Мама" Сердючки обратилась к украинцам на фоне скандала из-за русскоязычных песен на концерте

Обсуждение скандала из-за концерта Верки Сердючки в столице, где звучали русскоязычные песни, до сих пор не утихает. Недавно "Мама" Сердючки впервые прокомментировала инцидент, где отметила, что "на стороне разума".

Теперь она обратилась к украинцам. Кроме того, показала фото с Андреем Данилко. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Инны Белоконь.

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Так, "Мама" Верки Сердючки запостила фотографию, где они с Андреем Данилко позируют в очках синего и желтого цветов.

Мы целуем вас за поддержку, обожаем. Ждем новых встреч и новых идиотов на нашем пути. Продолжаем жить,

– написала артистка под публикацией.

Что известно о скандале с Веркой Сердючкой

Во время выступления в Киеве 13 июня на сцене прозвучали песни на русском языке, в частности "Все будет хорошо" и "Дольче Габбана". Это вызвало значительный резонанс в соцсетях. Многие пользователи выразили возмущение по поводу исполнения композиций на языке страны-агрессора во время войны.

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень заявил, что информация об инциденте была передана в Нацполицию для дальнейшего выяснения обстоятельств.

Напомним, редакция 24 Канала уже писала о том, как в команде Андрея Данилко прокомментировали скандал с русскоязычными песнями.