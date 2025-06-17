"Мама" Сердючки нарушила молчание после скандала из-за русскоязычных песен на концерте

Недавно в сети всколыхнул скандал из-за концерта Верки Сердючки в Киеве, где звучали русскоязычные треки исполнительницы. На этот инцидент отреагировала Инна Белоконь.

Известная актриса, которая исполняет роль "мамы" Верки Сердючки. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу.

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Так, Инна Белоконь выставила фото с Андреем Данилко из аэропорта и добавила лаконичную, но красноречивую подпись.

Каждый имеет свое мнение, но я на стороне разума. Мы битые-перебитые и пережили! Обожаю умных и адекватных,

– написала Инна Белоконь.

Что известно о скандале с Веркой Сердючкой

На концерте, который состоялся в Киеве 13 июня, прозвучали русскоязычные хиты "Все будет хорошо" и "Дольче Габбана". Именно это стало поводом для волны возмущения в соцсетях и публичной критики.

Пользователи обвинили артистов в неуместности использования языка страны-агрессора во время полномасштабной войны. В ответ на жалобы граждан Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень заявил, что зафиксированный факт нарушения передан в Национальную полицию. Правоохранители сейчас выясняют все обстоятельства инцидента.

Заметим, накануне наша редакция писала о том, как в команде Андрея Данилко прокомментировали скандал с русскоязычными песнями.