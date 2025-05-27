Украшения, платья, свитер, письма: за какие суммы ушли с аукциона вещи принцессы Дианы

Сегодня в мире распространена практика продавать вещи известных людей на аукционе. На таких мероприятиях выручают немалые суммы денег, а порой даже устанавливают рекорды.

К сожалению, жизнь принцессы Дианы оборвалась внезапно, а новость о ее смерти всколыхнула весь мир. И это неудивительно, ведь ее называли "королевой человеческих сердец". От так, время от времени на аукционах появляются вещи покойной принцессы Дианы, которые покупают за большие суммы, пишет Show24.

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Свитер с черной овечкой

В 2023 году на аукцион выставили лот, который более 40 лет пролежал на чердаке. В 1979 году дизайнеры Салли Мьюир и Джоанна Осборн создали вязаный ярко-красный шерстяной свитер с круглым вырезом. Джемпер имел нестандартный принт: много белых овец с одной черной.

Принцесса Диана надела его в июне 1981 года на игру по поло своего жениха принца Чарльза. Так получилось, что на мероприятии Леди Ди повредила свитер, поэтому его отправили дизайнерам на ремонт. Впрочем, они решили сделать новый джемпер для Дианы, а поврежденный оставили у себя. Через 40 лет женщины нашли оригинал на чердаке.

От так, его продали на аукционе Sotheby's за $1,14 миллиона.

Свитер принцессы Дианы / Скриншот с сайта аукциона

Семья из Украины и колье "Лебединое озеро"

Драгоценное украшение подарил принцессе Диане ее последний возлюбленный Доди аль-Файед. "Лебединое озеро" она надела на гала-вечер в королевском Альберт-холле в июне 1997 года. Это был ее последний официальный выход перед смертью.

Колье состоит из 178 бриллиантов и 5 жемчужин Южных морей весом 51 карат. В 2008 году пара из Украины стала владельцами этого украшения и сережек, которые изготовили к комплекту. Но в 2023 году они решились на продажу драгоценности, ведь из-за войны в Украине им стало трудно удерживать бизнес. Часть средств обещали направить на восстановление разрушенных городов нашей страны.

Колье "Лебединое озеро" считается единственным украшением, которое когда-либо продавалось публично. Стартовая цена была от 5 до 15 миллионов долларов США.

Последний официальный выход принцессы Дианы перед смертью с колье "Лебединое озеро" / Фото Getty images

Аметистовый крест

В 1920-х годах был создан массивный крест Аттали выполненный из аметистов и дополненный бриллиантами. Принцесса Диана неоднократно одалживала его в магазине Garrard Jewellers, однако никогда им не владела лично.

Крест считается уникальным украшением с бриллиантами весом 5,25 карата.

В январе 2023 года скандальная Ким Кардашян приобрела это украшение за почти 164 тысячи фунтов стерлингов.

Принцесса Диана запомнилась выходом с крестом на гала-концерте по сбору средств для благотворительной организации Birthright в 1987 году.

Принцесса Диана в аметистовом кресте / Фото Getty images

В 2024 году Ким Кардашян надела украшение для церемонии LACMA Art+Film Gala, проходившей в Лос-Анджелесе.

Ким Кардашян надела крест принцессы Дианы / Скриншот из инстаграм-сторис знаменитости

Автомобиль Леди Ди

На аукционе Sotheby's в Нью-Йорке в 2023 году продали автомобиль Ford Escort, который принадлежал принцессе Диане. Новые владельцы машины заплатили за лот 806 тысяч долларов.

Блуза, которую надевала в день помолвки

В 1981 году принцесса Диана надела бледно-розовую блузу с атласной лентой, завязанной на бант под воротником, для портретной съемки. В этот день она обручилась с тогдашним принцем Уэльским.

А оценили блузку в 80 – 100 тысяч долларов.

Блуза принцессы Дианы / Фото Julien's Auctions

Три платья за сотни тысяч долларов

В июне 2024 года на аукционе под названием Princess Diana's Elegance & A Royal Collection продали немало вещей, принадлежавших принцессе Диане. Больше всего денег заплатили за культовые платья.

К примеру, за платье без бретелек из темно-голубого тюля Murray Arbied, которое Диана надевала дважды в 1986 году – на премьере "Призрака оперы" и на ужине с королем Греции Константином – и на спектакле "Золушки" в Королевском оперном театре в 1987 году, отдали 780 тысяч долларов.

Платье принцессы Дианы / Фото Julien's Auctions

За пурпурное вечернее платье Дианы с открытыми плечами из шелка и кружева, которое было разработано Виктором Эдельштейном, заплатили 910 тысяч долларов.

Платье принцессы Дианы / Фото Julien's Auctions

И третьим лотом стало черное бархатное вечернее платье, разработанное Кэтрин Уокер для принцессы Дианы. За наряд заплатили почти 572 тысячи долларов.

Платье принцессы Дианы / Фото Julien's Auctions

Всего на аукционе было продано 205 лотов.

Рукописные письма и открытки

Эти письма принцесса Диана писала Вайолет Колисон, экономке в Парк-Хаусе в имении Сандрингем, где она провела детство. В рукописях она делилась определенной информацией о своей жизни, благодарила за подарки для сына и тому подобное.

Их купили за 51 850 фунтов стерлингов.

Письма принцессы Дианы / Фото аукционного дома Sworders

К слову, на аукционе в Великобритании продали письмо полковника Арчибальда Грейси, написанное за несколько дней до катастрофы "Титаника", за рекордные 400 000 долларов.

Бархатное платье баклажанового цвета

На аукционе Sotheby's выставили вечернее бархатное платье в баклажановом цвете, которое разработал в 1989 году модельер Виктор Эдельштейн.

За месяц до своей смерти в 1997 году принцесса Диана продала этот наряд на благотворительном аукционе Christie's за 24 тысячи долларов. В 2023 году баклажанное платье ушло с молотка за 600 тысяч долларов.

Бархатное платье принцессы Дианы / Фото Getty images

Сине-черное платье с вышитыми звездами

Платье, которое создал модельер Жек Азагури и которое принцесса Диана надевала в 1985 году в итальянском городе Флоренция и в 1986 году в канадском Ванкувере, в 2023 году продали на аукционе за 1,148 миллиона долларов.

Принцесса Диана во Флоренции / Фото Getty images

На самом деле это небольшой список тех вещей, которые были проданы на аукционах, но в этом перечне есть особые платья и драгоценности, которые имеют свою историю и ценность.