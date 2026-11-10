В сеть просочилось видео со смертельным падением путиниста Соседова, который был судьей шоу "Х-Фактор"

В сентябре стало известно о смерти российского музыкального критика Сергея Соседова, который в свое время был хорошо знаком украинским зрителям как член жюри шоу "Х-Фактор".

Теперь в сети появилось видео с камер наблюдения, на котором запечатлен момент его падения в отеле в Якутии. Именно эта травма, по предварительной информации, стала причиной смерти 58-летнего пропагандиста. Фрагмент инцидента показали в одной из российских пропагандистских программ, после чего видео распространилось в инстаграме, передает 24 Канал.

На записи отчетливо видно, как Соседов поднимается по лестнице, внезапно останавливается, отклоняется назад и падает. Во время падения он сильно ударяется затылком. Услышав громкий звук, к нему сразу подбегают очевидцы и вызывают скорую помощь.

По словам матери музыкального критика, медики доставили его в местную больницу. Там Соседову провели операцию, однако спасти его не удалось. Он скончался во время хирургического вмешательства. По предварительной информации, причиной смерти стал перелом основания черепа, который привел к значительному кровоизлиянию и отеку головного мозга.

Известно, что Соседов находился в городе Нерюнгри в Якутии, куда приехал, чтобы 25 сентября возглавить жюри местного конкурса "Жемчужина ДВ 2026". Однако до участия в мероприятии он не дожил – музыкальный критик скончался 23 сентября.

И хотя украинские зрители помнят Соседова как судью "Х-Фактора", после начала полномасштабного вторжения он не скрывал пророссийских взглядов. О его заявлениях об Украине и войне мы рассказывали ранее.