Где сейчас звезда шоу "Долгоносиков" – Виктор Андриенко, который покинул семью на 5 лет

Возможно не все знают, что Виктор Андриенко не просто актер "Долгоносиков", а является голосом Доби в украинском дубляже "Гарри Поттера". Некоторое время мужчина избегал публичности, но недавно вышел на связь, раскрыв новые детали жизни.

Андриенко родом из Запорожья. С самого детства мечтал стать актером, однако родители рекомендовали поступить в кулинарное училище. От так, Виктор думал быть кондитером. Что известно о жизни актера и почему произошел раскол в личной жизни, читайте в материале Show24.

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От "Долгоносиков" до автора книг – как это было?

Впоследствии он таки поступил в театральный институт и начал работать над актерской карьерой. Андриенко сначала был каскадером в кино, а позже реализовался как актер. Фильмография у него довольно большая, ведь Виктор снялся в более 100 фильмах, а в 90-х годах вместе с коллегами создал один из самых успешных проектов на телевидении – "Шоу долгоносиков".

Виктор Андриенко в "Долгоносиках" / Фото с фейсбука

Кроме того, Андриенко также является голосом украинского дубляжа. Поклонники актера точно узнают его голос во многих фильмах или мультсериалах. Однако не стоит забывать, что мужчина до 2014 года работал в России. У него была возможность остаться в стране-агрессоре, однако Виктор выбрал Украину.

Было много возможностей, чтобы остаться там, но желания не было. Мне все говорили, что я глупый. Но я приезжал, снимался и возвращался домой, в Украину,

– рассказывал артист.

В последние годы Андриенко много работает над детскими проектами. К примеру, он является одним из авторов киносказки "Легенди Чарівнолісся", а "Иван Сила" – первый детский фильм, который поставил актер.

"Легенди Чарівнолісся": смотрите трейлер онлайн

Личная жизнь – что стало причиной раскола?

В недавнем интервью мужчина рассказал, что в его браке произошел кризис. Он оставил свою жену Анну на пять лет. По словам Андриенко, ему нужно было выполнить задание от жены, но не сделал этого. Когда вернулся домой, то женщина начала "выписывать мужу порки". После этого актер собрался и ушел.

Я постоял и ушел на пять или шесть лет. Я начал жить один и все было нормально, работал,

– рассказал мужчина.

Пара не подавала на развод, однако и откровенного диалога между ними длительное время не было. Время от времени супруги созванивались, ведь у них есть сын, который нуждался во внимании от обоих родителей.

Затем через три года сам позвонил и сказал, что хватит терять время – купили квартиру и переехали вдвоем. Сын уже был взрослый. Мы не подавали на развод и я даже не думал об этом. Но общение не бросали, в основном о сыне шла речь,

– дополнил рассказ артист.

Где сейчас и чем занимается Виктор Андриенко?

Когда началась большая война, актер получал немало предложений о работе за рубежом. Но Андриенко, его жена и сын решили остаться в Украине. По мнению актера, сейчас для него самая важная работа с детьми. Артист часто ездит по городам Украины, встречается с детьми-сиротами и дарит свои книги.

Виктор Андриенко на встрече с детьми / Фото из личного архива Виктора Андриенко для kp.ua

Все, и дети также, хотят отдохнуть от войны. Войну они в онлайне видят. Поэтому, как по мне, надо делать хорошие фильмы, что не только будут способствовать психологической реабилитации, а будут вдохновлять, давать веру в будущее и цель в жизни,

– подчеркивал актер.

Во время войны мужчина также снялся в многосерийном скетчкоме "Связь". Кроме того, Андриенко рассекретил размер своей пенсии. Оказалось, что сумма довольно небольшая – 3-4 тысячи гривен. А произошло это из-за того, что актер потерял документы, подтверждающие его трудовой стаж.

Ранее мы писали о размерах пенсий других артистов. Некоторым из них денег хватает только на то, чтобы заправить машину.

Интересно, что мужчина также отказался от звания народного артиста Украины. По его мнению, в Украине есть немало актеров, которым за 70 лет, а они до сих пор стоят в очереди на присвоение такого звания.