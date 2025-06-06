Фронтмен группы ТИК объяснил, почему больше не служит в ТрО и признался, чем сейчас занимается

Фронтмен группы ТИК Виктор Бронюк весной 2022 года присоединился к армии, но через год принял решение оставить службу. В новом интервью музыкант рассказал о причинах такого шага.

К тому же он поделился, чем занимается сейчас. Сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал ТСН.

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Сначала Бронюк служил в 171-м батальоне 120-й бригады ТрО, где занимался логистическими вопросами и вопросами коммуникации. Впоследствии его перевели в военную группировку "Днестр", где он продолжил работать в том же направлении.

В то же время после года службы музыкант решил уволиться в запас, поскольку дома нуждался в уходе его отец, который имеет первую группу инвалидности и перенес инсульт. Бронюк отметил, что и в дальнейшем может быть полезным армии, не находясь непосредственно в ее рядах.

Я годен к службе, но сейчас имею бронь, поскольку возглавляю критически важное учреждение – Винницкую областную филармонию имени Николая Леонтовича,

– отметил он.

Интервью с Виктором Бронюком: смотрите видео онлайн

Бронюк занимает должность генерального директора филармонии уже около полугода. Кроме того, он продолжает творческую деятельность с группой ТИК и занимается бизнесом – является совладельцем IT-компании.