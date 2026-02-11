Виктор Павлик и Екатерина Репяхова купили квартиру для 4-летнего сына
- Екатерина Репяхова и Виктор Павлик купили квартиру для своего сына Михаила.
- Сейчас они ищут дизайнера интерьера, а после обустройства планируют сдавать ее в аренду.
Жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова сообщила, что осуществилась ее мечта. Супруги купили квартиру для своего сына Михаила.
Об этом Репяхова рассказала в инстаграме. Она показала фото приобретенного жилья.
Осуществилась моя мечта. Его старт – наша ответственность. Именно поэтому мы приобрели квартиру сыну на будущее,
– поделилась Екатерина Репяхова.
Сейчас в квартире не сделан ремонт, однако Репяхова и Павлик уже ищут дизайнера интерьера. После того как жилье обустроят, супруги будут его сдавать, ведь их сыну всего 4 года.
Кстати, одна из подписчиц Репяховой подумала, что когда она говорила об осуществлении мечты, то имела в виду беременность. Известно, что жена Виктора Павлика хочет второго ребенка, но не может забеременеть.
Я эту идею отложила пока. Перегорела,
– призналась Екатерина.
Павлик и Репяхова купили сыну квартиру / Скриншоты из инстаграма блогерши
Что известно о личной жизни Виктора Павлика?
Виктор Павлик женился четыре раза. Первую жену певца зовут Лидия. В их браке родился сын Александр, который сейчас проживает в США.
Вторая избранница Павлика – Светлана родила ему дочь Кристину.
Третий брак артиста был с Ларисой Созаевой. 7 августа 2020 года бывшие супруги потеряли сына Павла. 21-летний парень умер от рака костей, с которым боролся 2 года.
29 мая 2020 года Виктор Франкович женился на Екатерине Репяховой. 15 июня 2021 года блогерша родила сына Михаила.