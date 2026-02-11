Виктор Павлик и Екатерина Репяхова купили квартиру для 4-летнего сына

Жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова сообщила, что осуществилась ее мечта. Супруги купили квартиру для своего сына Михаила.

Об этом Репяхова рассказала в инстаграме. Она показала фото приобретенного жилья.

Осуществилась моя мечта. Его старт – наша ответственность. Именно поэтому мы приобрели квартиру сыну на будущее,

– поделилась Екатерина Репяхова.

Сейчас в квартире не сделан ремонт, однако Репяхова и Павлик уже ищут дизайнера интерьера. После того как жилье обустроят, супруги будут его сдавать, ведь их сыну всего 4 года.

Кстати, одна из подписчиц Репяховой подумала, что когда она говорила об осуществлении мечты, то имела в виду беременность. Известно, что жена Виктора Павлика хочет второго ребенка, но не может забеременеть.

Я эту идею отложила пока. Перегорела,

– призналась Екатерина.

Павлик и Репяхова купили сыну квартиру / Скриншоты из инстаграма блогерши

