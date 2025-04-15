Виктор Павлик признался, хочет ли обвенчаться с молодой женой

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова в этом году будут праздновать 5 лет в браке. Певец поделился, планирует ли пара устраивать празднование, и как относится к венчанию в церкви.

Виктор Павлик признался, что еще не готовился к годовщине брака с женой. В мае этого года певец и его молодая жена отпразднуют 5 лет со дня росписи, пишет Show 24 со ссылкой на ТСН.ua.

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Музыкант признался, что для него годовщины не являются очень важным праздником. Для Виктора Павлика повод для празднования – серебряная или золотая свадьба.

"А вообще подарком на нашу годовщину свадьбы можно считать и путешествие в Турцию. В июне Екатерина планирует поехать отдохнуть вместе с нашим сыном Михасиком и своей мамой. Я тоже, кстати, от них на это время немного отдохну", – рассказал певец.

Виктор Павлик также впервые ответил на вопрос, планирует ли брать церковный брак с женой. Оказалось, что для музыканта важнее вера.

Честно говоря, этот вопрос мы никогда с Катей не обсуждали. Кстати, ни с одной женой я никогда не венчался. Это больше как народная традиция, мне кажется. Для меня вера в Бога и соблюдение заповедей Господних важнее,

– признался артист.

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