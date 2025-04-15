Виктор Павлик признался, хочет ли обвенчаться с молодой женой
- Виктор Павлик и Екатерина Репяхова в этом году будут праздновать 5 лет в браке, но пока не планируют празднования.
- Павлик не обсуждал с женой вопрос венчания в церкви, считая более важной веру в Бога.
Виктор Павлик и Екатерина Репяхова в этом году будут праздновать 5 лет в браке. Певец поделился, планирует ли пара устраивать празднование, и как относится к венчанию в церкви.
Виктор Павлик признался, что еще не готовился к годовщине брака с женой. В мае этого года певец и его молодая жена отпразднуют 5 лет со дня росписи, пишет Show 24 со ссылкой на ТСН.ua.
К слову Я не сторонник, – Виктор Павлик признался, как относится к пластическим операциям жены
Музыкант признался, что для него годовщины не являются очень важным праздником. Для Виктора Павлика повод для празднования – серебряная или золотая свадьба.
"А вообще подарком на нашу годовщину свадьбы можно считать и путешествие в Турцию. В июне Екатерина планирует поехать отдохнуть вместе с нашим сыном Михасиком и своей мамой. Я тоже, кстати, от них на это время немного отдохну", – рассказал певец.
Виктор Павлик также впервые ответил на вопрос, планирует ли брать церковный брак с женой. Оказалось, что для музыканта важнее вера.
Честно говоря, этот вопрос мы никогда с Катей не обсуждали. Кстати, ни с одной женой я никогда не венчался. Это больше как народная традиция, мне кажется. Для меня вера в Бога и соблюдение заповедей Господних важнее,
– признался артист.
Что известно о браке Виктора Павлика и Екатерины Репяховой
- Екатерина Репяхова была поклонницей Виктора Павлика с самого детства. Она часто бывала на концертах певца и делала с ним совместные фото. Но первое знакомство состоялось в 2015 году в Николаеве.
- После общения у Виктора и Екатерины начались отношения, а расписались они в мае. Пара планировала свадебную церемонию, однако сначала пандемия, а затем полномасштабная война помешали это реализовать. В июне 2021 года блогерша родила сына Михаила. Сейчас супруги мечтают о дочери.
- В четвертую годовщину брака звездная пара все-таки сыграла свадьбу. Екатерина Репяхова устроила для мужа сюрприз и организовала церемонию.