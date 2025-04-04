Ситуация была критической: Виктор Павлик впервые прокомментировал сложную операцию на сердце

Виктор Павлик в мае 2024 года перенес операцию на сердце. Певец впервые рассказал, почему был вынужден на нее решиться и как прошел период реабилитации.

Виктор Павлик рассказал, что операция на сердце была очень сложной. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на "1+1".

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Операция была непростой – сердце останавливали на 40 минут, а в целом она длилась около 4 часов. Врачи долго не могли запустить дыхание. Затем начался непростой период реабилитации, который длился почти три месяца,

– поделился артист.

Виктор Павлик рассказал, что восстанавливался в санатории в Закарпатье. Он занимался лечебной физкультурой, дыхательными упражнениями, посещал бассейн, ходил ежедневно по несколько километров. Шов после операций болел около двух месяцев, что причиняло артисту дискомфорт. Но постепенно боль утихла, поэтому сейчас со здоровьем музыканта все в порядке.



Виктор Павлик / Фото из инстаграма Виктора Павлика

Что повлекло операцию

Виктор Павлик признался, что имел серьезные проблемы со здоровьем. После резкого погружения в холодную воду он едва не потерял сознание, поэтому обратился к врачу. Специалисты сообщили, что операцию следует делать срочно.

После обследования выяснилось, что ситуация критическая и без операции я смогу прожить максимум полгода. Говорят, бывали случаи, когда пациенты с таким диагнозом выходили из больницы, садились на автобусной остановке – и сердце просто останавливалось. Поэтому, я благодарен судьбе, что вовремя обратился за помощью,

– поделился певец.

Павлик добавил, что две недели находился под наблюдением врачей, прежде чем вернуться к активной жизни. Сейчас он уже занимается музыкой, выступает на концертах. К слову, 4 апреля артист порадовал новой романтической премьерой – выпустил песню-посвящение жене.

"Единственное что, когда лежу в тишине перед сном, чувствую легкое металлическое постукивание внутри. Но это лишь напоминание о пережитом", – подытожил музыкант.