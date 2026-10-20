Звезда шоу "МастерШеф" Виктор Перехрест получил тяжелое ранение во время эвакуации сослуживцев на фронте

Финалист четвертого сезона кулинарного шоу "МастерШеф" Виктор Перехрест получил серьезное ранение во время эвакуации сослуживцев на передовой. Защитник преодолел более 10 километров пешком вместе со спасенными бойцами, а сейчас нуждается в длительном лечении и финансовой поддержке.

О сборе средств для украинского защитника сообщила команда проекта на своей странице в инстаграме. Коллеги повара призвали неравнодушных объединиться, чтобы помочь ему преодолеть этот непростой путь к выздоровлению.

Когда-то Виктор покорял кухню "МастерШеф", поражал своим характером, настойчивостью и любовью к кулинарии. Он стал частью большой семьи нашего проекта, и сегодня мы хотим быть рядом с ним в этот непростой период жизни. Каждый взнос имеет значение,

– призвала команда проекта.

Команда шоу "МастерШеф" объявила о сборе средств для Виктора Перехреста / Фото СТБ

Присоединиться к сбору можно по ссылке.

Как сообщили в Силах территориальной обороны ВСУ в фейсбуке, Виктор служит в 101-й отдельной бригаде и носит позывной "Пальто". Находясь на позиции, он увидел, что враг поразил группу сослуживцев, которая двигалась к своей позиции, и, рискуя собственной жизнью, бросился им на помощь.

Повар оказал медицинскую помощь бойцу с позывным "Амати", который после этого смог укрыться от вражеских дронов. Впоследствии Перехрест и сам получил ранение, однако на следующее утро снова добрался до сослуживца, чтобы принести ему воды.

В итоге Виктор помог сослуживцу, и вместе с еще двумя ранеными бойцами они смогли эвакуироваться. Более 10 километров защитники преодолевали двое суток, но все остались живы. Сейчас и Виктор, и "Амати" проходят лечение.

Удача улыбается подготовленным,

– отметил военный.