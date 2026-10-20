Про збір коштів для українського захисника повідомила команда проєкту на своїй сторінці в інстаграмі. Колеги кухаря закликали небайдужих об'єднатися, щоб допомогти йому подолати цей непростий шлях до одужання.

Колись Віктор підкорював кухню "МастерШеф", вражав своїм характером, наполегливістю та любов'ю до кулінарії. Він став частиною великої родини нашого проєкту, і сьогодні ми хочемо бути поруч із ним у непростий період життя. Кожен донат має значення,

– закликала команда проєкту.

Команда шоу "МастерШеф" оголосила про збір коштів для Віктора Перехреста / Фото СТБ

Долучитись до збору можна за посиланням.

Як розповіли у Силах територіальної оборони ЗСУ у фейсбуці, Віктор служить у 101-й окремій бригаді та має псевдо "Пальто". Перебуваючи на позиції, він побачив, що ворог уразив групу побратимів, яка рухалась на свою позицію, і, ризикуючи власним життям, кинувся їм на допомогу.

Кухар надав медичну допомогу бійцю з позивним "Аматі", який після цього зміг сховатися від ворожих дронів. Згодом Перехрест і сам отримав поранення, проте наступного ранку знову дістався до побратима, щоб принести йому води.

Зрештою Віктор допоміг побратиму, і разом із ще двома пораненими бійцями вони змогли евакуюватися. Понад 10 кілометрів захисники долали дві доби, але всі залишилися живими. Зараз і Віктор, і "Аматі" проходять лікування.

Удача усміхається підготовленим,

– зазначив військовий.