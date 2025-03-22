Думали, что не протяну и 10 дней, – Розовый рассказал о восстановлении спустя год после ранения

Звезда "Лиги смеха" Виктор Розовый рассказал, что прошел год с момента, когда он получил тяжелое ранение. Защитник рассказал о пути реабилитации и трудностях, которые перед ним стоят сейчас.

Виктор Розовый получил ранение 21 марта 2024 года. Поэтому теперь в этот день он празднует второй день рождения. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу защитника.

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Воин и юморист рассказал, что реабилитация продлится долгое время, однако главное – не опускать рук. Через год после ранения он учится принимать себя таким, каким есть.

Из положительного: восстановление и прогресс у меня может происходить постоянно и нет сроков, после которых он остановится, главное самому не останавливаться и работать! Из негативного: ранение тяжелое, соответственно эта реабилитация будет долгой, но... Сегодня я узнал, что в первой моей реанимации, в которую меня привезли, думали, что я не протяну и 10 дней,

– признался Виктор Розовый.

Защитник поделился, перед какими трудностями сейчас предстает. Он также показал шрамы на голове.

"Левые конечности забыли, как выполнять определенные движения и я сейчас пытаюсь им все объяснить. Трудно стоять, потому что меня шатает, стопы выгибаются, когда стою, но это все мелочи по сравнению с тем, что был реальный шанс "забараниться". Ну и голова шита-перешита, но главное – все трудности текучие", – подчеркнул Розовый.



Виктор Розовый показал шрамы / Фото из инстаграма Виктора Розового

Напомним, Виктор Розовый получил тяжелое осколочное ранение головы 21 марта 2024 года. В тот день он был на боевом задании. Начался минометный обстрел, осколок мины пробил шлем защитника.

Виктор Розовый недавно вспоминал о тех, кто спас ему жизнь. Это боевой медик с позывным "Патрик", а еще бойцы с позывными "Дед", "Иисус" и "Гун".