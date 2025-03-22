Віктор Розовий зазнав поранення 21 березня 2024 року. Тому тепер у цей день він святкує другий день народження. Про це пише Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку захисника.

До слова Ця перспектива віддаляється, – лідер гурту The Вйо вперше висловився про мобілізацію синів

Воїн і гуморист розповів, що реабілітація триватиме довгий час, однак головне – не опускати рук. Через рік після поранення він вчиться приймати себе таким, яким є.

З позитивного: відновлення та прогрес у мене може відбуватись постійно і немає термінів, після яких він зупиниться, головне самому не зупинятись і працювати! З негативного: поранення важке, відповідно ця реабілітація буде довгою, але… Сьогодні я дізнався, що в першій моїй реанімації, в яку мене привезли, думали, що я не протягну і 10 днів,

– зізнався Віктор Розовий.

Захисник поділився, перед якими труднощами зараз постає. Він також показав шрами на голові.

"Ліві кінцівки забули, як виконувати певні рухи і я зараз намагаюсь їм все пояснити. Важко стояти, бо мене хитає, стопи вигинаються, коли стою, але це все дрібниці порівняно з тим, що був реальний шанс "забаранитись". Ну і голова шита-перешита, але головне – всі труднощі плинні", – підкреслив Розовий.



Віктор Розовий показав шрами / Фото з інстаграму Віктора Розового

Нагадаємо, Віктор Розовий зазнав важкого уламкового поранення голови 21 березня 2024 року. У той день він був на бойовому завданні. Розпочався мінометний обстріл, уламок міни пробив шолом захисника.

Віктор Розовий нещодавно згадував про тих, хто врятував йому життя. Це бойовий медик з позивним "Патрік", а ще бійці з позивними "Дід", "Ісус" і "Гун".