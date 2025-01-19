У своем инстаграме комик опубликовал сообщение, в котором поблагодарил "тех, кто подарил ему вторую жизнь", передает 24 Канал. Розовый отметил, что благодаря людям, которые приняли участие в эвакуации, имеет второй день рождения.

Кстати Я не отказываю, – муж известной актрисы шокировал заявлением о ее желании присоединиться к ВСУ

Виктор Розовый получил тяжелое осколочное ранение головы 21 марта 2024 года. В тот день он вместе с собратьями получил по рации информацию, что в их квадрат должны заходить россияне. Комик находился на позиции, украинские защитники готовились встречать оккупантов. Однако, перед заходом россиян, начался минометный обстрел.

Не скажу, с какой мины я пошел спать с осколком в голове, потому что того не помню. Но могу точно сказать, что в тот день мне очень сильно повезло, что именно тогда к нам отправили друзей (которых я на тот момент еще не знал) со второй и третьей роты противотанкового батальона 3-й ОШБр,

– поделился Виктор.

Виктор Розовый поблагодарил людей, которые спасли ему жизнь

Среди военнослужащих был боевой медик с позывным "Патрик". Тогда мужчина пообещал себе, что на его смене не будет "двухсотых" (погибших). Также Розовый поблагодарил защитников с позывными "Дед", "Иисус" и "Гун".

Все они вместе с моим напарником "Гуцулом", который на тот момент с тремя обломками в теле и неработающей рукой, сделали все для того, чтобы сейчас я мог опубликовать этот пост. В той эвакуации приняло участие еще немало людей, которым я всегда буду благодарен, что имею теперь второй день рождения в марте,

– отметил звезда "Лиги смеха".

Напомним, что Виктор Розовый получил тяжелое ранение в Орловке под Авдеевкой. Вражеский снаряд прилетел менее чем в метре от окопа, в котором был комик, а осколок мины пробил шлем. Ветеран войны рассказал, что у него было поражено правое и частично левое полушарие мозга.