Россияне пытаются запугать Виктора Розового: как звезда "Лиги смеха" поставил их на место

Звезда "Лиги смеха" Виктор Розовый, который служил в ВСУ и на фронте получил тяжелое ранение, рассказал о волне угроз, которые получил в мессенджере. Мужчине массово поступают сообщения от россиян.

Они пытаются его оскорбить и запугать. Виктор показал, как отреагировал на такие СМС. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Розового.

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Так, в своем блоге военный опубликовал скриншоты с угрозами, которые поступали ему еще во время службы в армии. Эти СМС были написаны на русском и содержали нецензурную лексику. Несмотря на угрозы, Виктор сохранил чувство юмора и в свойственной ему ироничной манере ответил врагам в своих инстаграм-сторис.

Девочки, добрый день. Открываю собственный курс "Как стать нацистской шль*ндр*й для россиян". Записываемся, все желающие. И парни могут тоже,

– написал Розовый в соцсетях, тем самым подчеркнул, что они не смогли его запугать.

Виктор Розовый показал, как ему угрожают россияне / Скриншоты из инстаграм-сторис

Что известно о службе Виктора Розового в армии