Россияне пытаются запугать Виктора Розового: как звезда "Лиги смеха" поставил их на место
- Виктор Розовый опубликовал скриншоты угроз от россиян, которые содержали нецензурную лексику.
- Звезда "Лиги смеха", который получил тяжелое ранение на фронте, ответил им с юмором.
Звезда "Лиги смеха" Виктор Розовый, который служил в ВСУ и на фронте получил тяжелое ранение, рассказал о волне угроз, которые получил в мессенджере. Мужчине массово поступают сообщения от россиян.
Они пытаются его оскорбить и запугать. Виктор показал, как отреагировал на такие СМС. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Розового.
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Так, в своем блоге военный опубликовал скриншоты с угрозами, которые поступали ему еще во время службы в армии. Эти СМС были написаны на русском и содержали нецензурную лексику. Несмотря на угрозы, Виктор сохранил чувство юмора и в свойственной ему ироничной манере ответил врагам в своих инстаграм-сторис.
Девочки, добрый день. Открываю собственный курс "Как стать нацистской шль*ндр*й для россиян". Записываемся, все желающие. И парни могут тоже,
– написал Розовый в соцсетях, тем самым подчеркнул, что они не смогли его запугать.
Виктор Розовый показал, как ему угрожают россияне / Скриншоты из инстаграм-сторис
Что известно о службе Виктора Розового в армии
- После начала полномасштабного вторжения России в 2022 году юморист добровольно присоединился к полку специального назначения "Азов", который сейчас является частью 3-й отдельной штурмовой бригады.
- Виктор участвовал в боях на Херсонском и Бахмутском направлениях, однако в марте 2024 года он получил тяжелое осколочное ранение головы, которое требовало сложной операции.
- Две недели Виктор провел в критическом состоянии, но впоследствии его состояние стабилизировалось.
- Сейчас он проходит длительную реабилитацию, параллельно возвращаясь к работе – Розовый стал редактором нового сезона "Лиги смеха", что, по его словам, помогает психологически восстанавливаться.
- Известно также, что сначала военный передвигался на кресле колесном, но уже делает первые самостоятельные шаги.