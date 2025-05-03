На фронте погиб известный украинский хореограф и балетмейстер из Чернигова Виктор Войников
- На фронте погиб артист балета, хореограф и балетмейстер Виктор Войников, оставив жену и дочь.
- Виктор был мобилизован в 2023 году.
- До службы он работал в различных творческих коллективах, был руководителем и членом хореографических организаций.
На фронте погиб артист балета, талантливый хореограф и балетмейстер Виктор Войников из Чернигова. У защитника осталась жена-танцовщица Лариса и дочь Ангелина.
О трагической утрате сообщили коллеги художника из филармонии. Сообщает Show 24 со ссылкой на фейсбук-страницу Черниговского областного филармонического центра фестивалей и концертных программ.
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Известно, что Виктор был мобилизован в ряды Вооруженных Сил Украины в 2023 году, до того посвятив свою жизнь танцевальному искусству.
Его невероятная энергетика, профессиональное мастерство, неповторимый артистизм пленили коллег, а зрители встречали его выступления с неподдельным восторгом. Его постановки и сейчас в репертуаре коллективов филармонического центра,
– отметили коллеги артиста.
До военной службы Войников работал артистом балета Академического ансамбля песни и танца "Северские клейноды" и Академического народного хора. Он также возглавлял областную зону Национального хореографического союза Украины и был художественным руководителем Театра танца "Экватор". В 2025 году Виктор погиб во время выполнения боевого задания.