Про трагічну втрату повідомили колеги митця з філармонії. Повідомляє Show 24 з посиланням на фейсбук-сторінку Чернігівського обласного філармонійного центру фестивалів та концертних програм.

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Відомо, що Віктор був мобілізований до лав Збройних Сил України у 2023 році, до того присвятивши своє життя танцювальному мистецтву.

Його неймовірна енергетика, професійна майстерність, неповторний артистизм полонили колег, а глядачі зустрічали його виступи з непідробним захопленням. Його постановки й нині у репертуарі колективів філармонійного центру,

– зазначили колеги митця.

До військової служби Войников працював артистом балету Академічного ансамблю пісні й танцю "Сіверські клейноди" та Академічного народного хору. Він також очолював обласний осередок Національної хореографічної спілки України та був художнім керівником Театру танцю "Екватор". У 2025 році Віктор загинув під час виконання бойового завдання.