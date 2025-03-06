Рождение первенца, конфликт с Кондратюком и служба в ВСУ: где сейчас Виталий Козловский
Сегодня, 6 марта, украинский певец и военный, Виталий Козловский празднует день рождения. Артисту исполнилось 40 лет. За время своей карьеры он пережил немало взлетов и падений, нажив себе и критиков, и поклонников.
Певец родился во Львове. С самого детства занимался танцами, а позже стал участником модерн-балета "Жизнь". В 2002 году поступил во Львовский национальный университет им. И. Франко на факультет журналистики. Как складывалась звездная карьера, что известно о конфликте с экс-продюсером Кондратюком и где Козловский сейчас, читайте в материале Show24.
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"Караоке на Майдане" и программа "Шанс"
В том же году артист победил на шоу "Караоке на Майдане".
Виталий Козловский на проекте "Караоке на Майдане": смотрите видео онлайн
Тогда исполнитель стал участником программы "Шанс", где одержал победу с песней "Чорнобривці".
Виталий Козловский на проекте "Шанс": смотрите видео онлайн
С тех пор артист начал сотрудничать с Игорем Кондратюком. Через два года был участником "Новой волны", а в 2006 – даже стал призером шоу "Танцы со звездами".
Интересно, что особый стиль Виталия, который характеризовался длинными волосами и бородкой, отличал его среди других знаменитостей.
В 2010 году Козловский пробовался на Нацотборе, однако победы так и не одержал. Певец сотрудничал с Игорем Кондратюком на протяжении 10 лет, а потом решил работать самостоятельно. Более того, исполнитель также пробовал себя в продюсерстве, а его первым проектом была певица Юлия Думанская.
В 2017 – артист снова пробует силы в Нацотборе, но сталкивается с проигрышем.
Конфликт с Игорем Кондратюком
За время сотрудничества с продюсером, в свет вышло немало хитов: "Пинаколада", "Холодная ночь", "Мое море", "Знаешь" и другие. Однако стоит отметить, что авторские права на эти треки принадлежат Игорю Кондратюку, а именно – "Украинской музыкальной издательской группе".
В 2012 году Виталий разорвал контракт, а в соответствии с его условиями, артист не имел права исполнять песни. Артист нарушил это условие договора, из-за чего на него подали в суд. Сегодня Козловский должен выплатить Кондратюку немалую сумму денег.
Два года назад экс-наставник артиста заявил, что не собирается прощать долг Виталию даже несмотря на то, что певца мобилизовали.
Я не собираюсь аннулировать суды, которые были. Это не о милосердии, он сознательно нарушал закон,
– заявлял Игорь Кондратюк.
Впоследствии стало известно, что военная часть, в которой служит Виталий Козловский, отчисляет от его зарплаты процент на погашение исполнительных производств – в пользу Кондратюка и на штраф в госбюджет. В августе 2024 года, по словам продюсера, исполнитель должен ему еще 1 миллион 300 тысяч гривен.
Служба в ВСУ
Певец вступил в ряды ВСУ в июне 2023 года и служил в различных воинских частях. Сначала он присоединился к бригаде Национальной гвардии Украины "Рубеж" и служил на Донбассе. В середине октября Виталий сообщил, что его перевели в другое подразделение, который дислоцируется в Киеве. Впоследствии он стал служить в Национальном президентском оркестре в должности водителя.
Козловский вспоминал, что однажды едва не погиб на фронте. Это произошло в конце ноября 2023 года, когда их с собратьями позиции обстреливали оккупанты в течение 3 часов.
Весной прошлого года певца перевели в 22 отдельную механизированную бригаду, где он продолжает службу, выполняя задачи обеспечения бригады и патронат.
Это сильная боевая бригада: бои за Клищиевку, Андреевку, Часов Яр. А еще на ее плечах очень рискованная и сложная операция – бригада стала одной из первых, кто вошел в Курск. Много работы, много потребностей,
– рассказал исполнитель.
Личная жизнь
В марте 2024 года Виталий поделился радостной вестью: он женился. Это была тихая роспись, о которой даже не знали самые близкие люди.
Пара расписалась в конце декабря 2023 года.
Мы никому ничего не сказали и поехали расписываться. Вовремя не выехали, потому что был сильный ракетный обстрел, ЗАГС закрылся, время сместилось. Мы легли еще доспать, тревогу отменили. Из ЗАГСа начали звонить и мы в конце собрались бегом и поехали сонные,
– рассказала жена артиста.
После этого молодожены устроили праздничный завтрак, а потом отправились выбирать кольца.
Приехали, а тут опять тревога. И пока дождались, когда ее отменят, и выбрали, было уже темно. Только тогда фото отправили родным и сообщили новость,
– вспомнила Бакуменко.
Завершился этот особенный день праздничным ужином с друзьями.
В 2024 году супруги стали родителями. Виталий присутствовал на родах. Мужчина признавался, что не очень этого хотел, однако впоследствии понял, что это было правильным решением. Родители назвали мальчика Оскаром.
В начале июня прошлого года супруги окрестили своего сына в Михайловском Златоверхом монастыре в Киеве. Крестными родителями Оскара стали: Юла, жена Анатолия Анатолича, и продюсер Андрей Игнатченко.
Где сейчас Виталий Козловский
Как известно, артист продолжает нести военную службу. Козловский уверял, что никаких привилегий у него нет, он служит наравне с другими. Время от времени артист делится милым семейным контентом, а порой даже выступает с концертами.