Козловский объявил первый большой тур после возвращения: в каких городах прозвучит "Пинаколада"
- Виталий Козловский отправляется в большой тур по Украине осенью, он выступит в 15 городах.
- Концерты состоятся во Львове, Хмельницком, Ровно, Луцке, Тернополе и других городах.
Виталий Козловский отправляется в большой тур по Украине. Уже этой осенью певец выступит в нескольких городах.
Пишет Show 24 со ссылкой на инстаграм Козловского. Этот тур станет крупнейшим в карьере певца за последние годы, первая часть состоит из 15 украинских городов.
Вся страна ждала возвращения золотых хитов Виталия Козловского – и этот момент наконец настал. Артист, чьи песни сопровождали наши первые влюбленности, большие радости и важные события, объявил свой первый масштабный тур после возвращения легендарных композиций: "Пинаколада", "Небо плачет грозами" и других,
– говорится в анонсе.
Виталий Козловский выполнит не только любимые хиты, но и выступит с премьерами. Концерты состоятся во Львове, Хмельницком, Ровно, Луцке, Тернополе, Белой Церкви, Полтаве, Черкассах, Кременчуге, Днепре, Харькове, Запорожье, Кривом Роге, Николаеве и Одессе.
Важно! Билеты можно приобрести по ссылке.
Конфликт с Кондратюком и возвращение Козловского: главное
Напомним, что Игорь Кондратюк был наставником Виталия Козловского в течение 10 лет. Авторские права на песни принадлежали продюсеру, а именно "Украинской музыкальной издательской группе".
В 2012 году они прекратили сотрудничество. Певцу нельзя было петь песни, созданные в предыдущие годы. Однако Виталий нарушил условие, поэтому на него подали в суд.
В мае 2025 года стало известно, что Козловский выплатил долг Кондратюку – для этого он продал квартиру покойного отца. Мать поддержала решение сына.
Виталий громко вернулся в шоубизнес с украинской версией хита "Пинаколада", впоследствии перевыпустил "Небо плачет грозами" и презентовал новую песню "Мала змогла".