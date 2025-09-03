Виталий Козловский отправляется в большой тур по Украине. Уже этой осенью певец выступит в нескольких городах.

Пишет Show 24 со ссылкой на инстаграм Козловского. Этот тур станет крупнейшим в карьере певца за последние годы, первая часть состоит из 15 украинских городов.

Вся страна ждала возвращения золотых хитов Виталия Козловского – и этот момент наконец настал. Артист, чьи песни сопровождали наши первые влюбленности, большие радости и важные события, объявил свой первый масштабный тур после возвращения легендарных композиций: "Пинаколада", "Небо плачет грозами" и других,

– говорится в анонсе.

Виталий Козловский выполнит не только любимые хиты, но и выступит с премьерами. Концерты состоятся во Львове, Хмельницком, Ровно, Луцке, Тернополе, Белой Церкви, Полтаве, Черкассах, Кременчуге, Днепре, Харькове, Запорожье, Кривом Роге, Николаеве и Одессе.

Важно! Билеты можно приобрести по ссылке.

Виталий Козловский отправляется в тур / Фото из инстаграма певца

Конфликт с Кондратюком и возвращение Козловского: главное