3 сентября, 14:56
3

Козловский объявил первый большой тур после возвращения: в каких городах прозвучит "Пинаколада"

Мария Примыч
Основні тези
  • Виталий Козловский отправляется в большой тур по Украине осенью, он выступит в 15 городах.
  • Концерты состоятся во Львове, Хмельницком, Ровно, Луцке, Тернополе и других городах.

Виталий Козловский отправляется в большой тур по Украине. Уже этой осенью певец выступит в нескольких городах.

Пишет Show 24 со ссылкой на инстаграм Козловского. Этот тур станет крупнейшим в карьере певца за последние годы, первая часть состоит из 15 украинских городов.

Вся страна ждала возвращения золотых хитов Виталия Козловского – и этот момент наконец настал. Артист, чьи песни сопровождали наши первые влюбленности, большие радости и важные события, объявил свой первый масштабный тур после возвращения легендарных композиций: "Пинаколада", "Небо плачет грозами" и других, 
– говорится в анонсе.

Виталий Козловский выполнит не только любимые хиты, но и выступит с премьерами. Концерты состоятся во Львове, Хмельницком, Ровно, Луцке, Тернополе, Белой Церкви, Полтаве, Черкассах, Кременчуге, Днепре, Харькове, Запорожье, Кривом Роге, Николаеве и Одессе.

Важно! Билеты можно приобрести по ссылке.

Виталий Козловский отправляется в тур / Фото из инстаграма певца

Конфликт с Кондратюком и возвращение Козловского: главное

  • Напомним, что Игорь Кондратюк был наставником Виталия Козловского в течение 10 лет. Авторские права на песни принадлежали продюсеру, а именно "Украинской музыкальной издательской группе".

  • В 2012 году они прекратили сотрудничество. Певцу нельзя было петь песни, созданные в предыдущие годы. Однако Виталий нарушил условие, поэтому на него подали в суд.

  • В мае 2025 года стало известно, что Козловский выплатил долг Кондратюку – для этого он продал квартиру покойного отца. Мать поддержала решение сына.

  • Виталий громко вернулся в шоубизнес с украинской версией хита "Пинаколада", впоследствии перевыпустил "Небо плачет грозами" и презентовал новую песню "Мала змогла".