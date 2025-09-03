Пише Show 24 з посиланням на інстаграм Козловського. Цей тур стане найбільшим у кар'єрі співака за останні роки, перша частина складається з 15 українських міст.

Вся країна чекала на повернення золотих хітів Віталія Козловського – і цей момент нарешті настав. Артист, чиї пісні супроводжували наші перші закоханості, великі радості й важливі події, оголосив свій перший масштабний тур після повернення легендарних композицій: "Пінаколада", "Небо плаче грозами" та інших,

– йдеться в анонсі.

Віталій Козловський виконає не лише улюблені хіти, але й виступить з прем'єрами. Концерти відбудуться у Львові, Хмельницькому, Рівному, Луцьку, Тернополі, Білій Церкві, Полтаві, Черкасах, Кременчуці, Дніпрі, Харкові, Запоріжжі, Кривому Розі, Миколаєві та Одесі.

Віталій Козловський вирушає в тур / Фото з інстаграму співака

