Пише Show 24 з посиланням на інстаграм Козловського. Цей тур стане найбільшим у кар'єрі співака за останні роки, перша частина складається з 15 українських міст.
Вся країна чекала на повернення золотих хітів Віталія Козловського – і цей момент нарешті настав. Артист, чиї пісні супроводжували наші перші закоханості, великі радості й важливі події, оголосив свій перший масштабний тур після повернення легендарних композицій: "Пінаколада", "Небо плаче грозами" та інших,
– йдеться в анонсі.
Віталій Козловський виконає не лише улюблені хіти, але й виступить з прем'єрами. Концерти відбудуться у Львові, Хмельницькому, Рівному, Луцьку, Тернополі, Білій Церкві, Полтаві, Черкасах, Кременчуці, Дніпрі, Харкові, Запоріжжі, Кривому Розі, Миколаєві та Одесі.
Віталій Козловський вирушає в тур / Фото з інстаграму співака
Конфлікт з Кондратюком і повернення Козловського: головне
Нагадаємо, що Ігор Кондратюк був наставником Віталія Козловського протягом 10 років. Авторські права на пісні належали продюсеру, а саме "Українській музичній видавничій групі".
У 2012 році вони припинили співпрацю. Співаку не можна було співати пісні, створені у попередні роки. Однак Віталій порушив умову, тож на нього подали до суду.
У травні 2025 року стало відомо, що Козловський виплатив борг Кондратюку – для цього він продав квартиру покійного батька. Матір підтримала рішення сина.
Віталій гучно повернувся у шоубізнес з українською версією хіта "Пінаколада", згодом перевипустив "Небо плаче грозами" і презентував нову пісню "Мала змогла".