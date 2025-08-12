Кума Козловского разорвала сотрудничество с ним и назвала причину такого решения
- Топпиарщица Юла и Виталий Козловский решили прекратить сотрудничество из-за разных взглядов на стратегическое видение артиста.
- Юла отметила, что они поддерживают хорошие отношения и всегда будут иметь родственные связи, ведь она – крестная мама сына Виталия.
Топпиарщица Юла сообщила, что они с Виталием Козловским приняли решение прекратить сотрудничество. Жена Анатолия Анатолича рассказала, что стало причиной такого решения и какие между ними отношения сейчас.
Соответствующее сообщение Юла опубликовала в инстаграме, пишет Show 24. Женщина призналась, что у нее и Козловского "не совпадали взгляды на стратегическое видение артиста", но заметила, что это нормально.
Не пропустите Полтора месяца реабилитации: Козловский получил серьезную травму во время концерта
Мы не смогли найти будущий совместный творческий путь, но нам удалось вместе громко перезапустить проект и сделать самое яркое появление артиста в 2025 году, а может и вообще на все годы,
– написала топпиарщица.
Юла отметила, что и в дальнейшем готова помогать Виталию Козловскому, ведь является крестной мамой его сына Оскара, поэтому между ними всегда будут родственные связи.
Мы относимся друг к другу с большим уважением, и я всегда готова к консультациям и советам. На берегу мы договорились быть честными друг с другом. Я не хочу, чтобы работа нас не сближала, а отдаляла. Но наше сотрудничество – это на всю жизнь, потому что у нас есть наш маленький Оскар,
– подчеркнула она.
Юла отметила, что не отказалась от сотрудничества с Козловским – это совместное и взвешенное решение. Топпиарщица добавила, что поддерживает хорошие отношения с певцом.
Ранее мы сообщали, что сын Виталия Козловского впервые побывал на концерте отца.