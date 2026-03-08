Без этого не выходит на сцену: Виталий Козловский раскрыл свой райдер

1 марта Виталий Козловский дал масштабный сольный концерт во Дворце Украина. На репетициях перед выступлением он пообщался с журналистами, которые побывали в его гримерке.

В шоу Backstage, которое выходит на ютуб-канале SHOWROOM LUX FM, артист раскрыл необычное условие, которое прописано в его райдере.

Оказалось, что требования у Виталия Козловского артиста довольно скромные, хотя среди них есть и одно довольно интересная деталь.

Прежде всего – вода. Кулер с водой. Зеркала, свет. Гантельки, чтобы себя раскачать. Если бы я сидел себе на диване или в кресле, а потом бы вышел, вот с такой энергией ты и выходишь, вялый. А когда ты себя раскачал, то ты уже раскачиваешь и свою энергию и ты уже в ожидании: да, я готов встретить людей,

– поделился певец.

Интервью с Виталием Козловским: смотрите видео онлайн

Для контекста! Райдер это перечень требований артиста или группы к организаторам концертов, включающий все необходимое до, во время и после выступления.

