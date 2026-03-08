В шоу Backstage, которое выходит на ютуб-канале SHOWROOM LUX FM, артист раскрыл необычное условие, которое прописано в его райдере.
Не пропустите Украинские звезды эмоционально обратились к женщинам в Международный женский день: "Будьте смелыми"
Оказалось, что требования у Виталия Козловского артиста довольно скромные, хотя среди них есть и одно довольно интересная деталь.
Прежде всего – вода. Кулер с водой. Зеркала, свет. Гантельки, чтобы себя раскачать. Если бы я сидел себе на диване или в кресле, а потом бы вышел, вот с такой энергией ты и выходишь, вялый. А когда ты себя раскачал, то ты уже раскачиваешь и свою энергию и ты уже в ожидании: да, я готов встретить людей,
– поделился певец.
Интервью с Виталием Козловским: смотрите видео онлайн
Для контекста! Райдер это перечень требований артиста или группы к организаторам концертов, включающий все необходимое до, во время и после выступления.
Что известно о райдерах других украинских звезд?
- Монатик в программе "Тур по звездам" поделился, что всегда просит в своем райдере шоколадные яйца Kinder, это уже традиция его команды.
- Alena Omargalieva рассказывала, что сейчас ее райдер довольно простой, но раньше, когда она выступала в дуэте TamerlanAlena, там был забавный пункт – тарелочка с сельдереем, морковью и яблоками для "пони", который якобы сопровождал их на гастролях. Это был способ проверить, соблюдают ли организаторы все условия.
- В райдере Виктора Павлика обязательно присутствует нерафинированное кукурузное масло – по словам певца, оно положительно влияет на голосовые связки. Об этом он рассказывал в комментарии "Новому каналу".
- Ранее телеведущая Леся Никитюк делилась, что среди ее пожеланий к организаторам были свежие фрукты и овощи, сухофрукты, сыр и черный шоколад.