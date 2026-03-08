У шоу Backstage, яке виходить на ютуб-каналі SHOWROOM LUX FM, артист розкрив незвичну умову, яка прописана в його райдері.
Виявилося, що вимоги у Віталія Козловського артиста доволі скромні, хоча серед них є й одна доволі цікава деталь.
Перш за все – вода. Кулер з водою. Дзеркала, світло. Гантельки, щоб себе розкачати. Якби я сидів собі на дивані або в кріслі, а потім би вийшов, от з такою енергією ти і виходиш, в’ялий. А коли ти себе розкачав, то ти вже розкачуєш і свою енергію і ти вже в очікуванні: так, я готовий зустріти людей,
– поділився співак.
Інтерв'ю з Віталієм Козловським: дивіться відео онлайн
Для контексту! Райдер це перелік вимог артиста чи гурту до організаторів концертів, що включає все необхідне до, під час та після виступу.
Що відомо про райдери інших українських зірок?
- Монатік у програмі "Тур зірками" поділився, що завжди просить у своєму райдері шоколадні яйця Kinder, це вже традиція його команди.
- Alena Omargalieva розповідала, що зараз її райдер доволі простий, але раніше, коли вона виступала у дуеті TamerlanAlena, там був кумедний пункт – тарілочка з селерою, морквою та яблуками для "поні", який нібито супроводжував їх на гастролях. Це був спосіб перевірити, чи організатори дотримуються всіх умов.
- У райдері Віктора Павліка обов'язково присутня нерафінована кукурудзяна олія – за словами співака, вона позитивно впливає на голосові зв'язки. Про це він розповідав у коментарі "Новому каналу".
- Раніше телеведуча Леся Нікітюк ділилася, що серед її побажань до організаторів були свіжі фрукти та овочі, сухофрукти, сир і чорний шоколад.