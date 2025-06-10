Втім, теоретично, правила можуть змінити, адже все залежить від організаторів конкурсу. Якщо правила пом'якшать, то в улюбленців публіки будуть всі шанси представити Україну на головній сцені Європи. Та кому з відомих артистів наразі закрита дорога на Євробачення – читайте далі на Show24.

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Українські зірки, які точно не поїдуть на Євробачення

DOROFEEVA

У 2017 році дует "Время и Стекло" виступив у дитячому таборі в Росії, де про країну-терористку сказали "наша країна". Окрім цього були регулярні виступи в Москві, а також участь у російських телешоу та рекламах місцевих брендів.

Попри те, що Дорофєєва активно допомагає українській армії з початку повномасштабного вторгнення, беручи участь у благодійних ініціативах, зборах коштів та виступаючи на благодійних концертах, все ж для Нацвідбору цього замало.

MONATIK

До 2015 року артист продовжував виступати в Росії, попри анексію Криму та війну на Донбасі. За його словами, шоубізнес ще "жив за інерцією". Після 2015-го повністю відмовився від поїздок до Росії, чітко заявивши про свою проукраїнську позицію.

KOLA

У 2016 році КOLA виступала на фестивалі "Нова хвиля" в Сочі – події, яку часто пов'язують з політичним впливом Росії. А ще раніше, у 2010 році, вона була бек-вокалісткою MARUV на сцені в Москві.

Сама KOLA не виправдовується – відкрито називає це помилками молодості, необізнаністю та прагненням знайти себе в музиці. Після початку повномасштабної війни вона активно підтримує Україну: бере участь у благодійних концертах, волонтерить, збирає кошти на потреби ЗСУ, виступає у шпиталях перед пораненими військовими.

Віталій Козловський

У 2018 році Козловський виступив у Москві на святковому концерті до 9 травня. Тоді він пояснював своє рішення емоційною прив'язаністю до діда-ветерана, але уникнути критики артистові не вдалося.

Після погашення боргу Кондратюку та повернення прав на свої пісні Козловський знову став народним улюбленцем. У мережі вже були коментарі про те, що Віталій має представити нашу країну на Євробаченні, однак наразі це неможливо.

Настя Каменських (NK)

NK гастролювала в Росії у складі дуету "Потап і Настя" після 2014 року, коли вже відбулася анексія Криму та почалася війна на Донбасі. Особливо резонансною стала історія з церемонією RU.TV у Москві, де Потап "дякував Росії", знявши штани на сцені.

Хоча з 2017 року NK займається лише сольною кар'єрою і не їздить до Росії, минулого це не змінює.

Потап і Настя Каменських на премії RU.TV: дивіться відео онлайн

Для України участь у Євробаченні – це не просто конкурс. Це – позиція. Це гучне "ні" російській агресії, це культурна дипломатія, яка говорить світу: ми – вільні, ми – незламні. Тому артист – це не лише голос і талант. Це – обличчя країни. І саме тому сцена Євробачення – не для всіх.