Делает все, чтобы я реализовался как мужчина, – Козловский раскрыл секрет своего счастливого брака
Певец Виталий Козловский откровенно рассказал о жизни со своей женой Юлией Бакуменко. Артист признался, что его счастье основано на мудрости любимой, которая во всем его поддерживает.
Разговор о личной жизни состоялся за кулисами развлекательного шоу "Кто сверху?", которое выходит каждый четверг на "Новом канале", сообщает "24 Канал".
Отношения требуют усилий, особенно когда ты живешь в бешеном ритме шоу-бизнеса с постоянными разъездами и сплетнями. Однако рядом с правильным человеком все трудности можно преодолеть гораздо легче. Певец отметил, что очень долго искал свою вторую половинку и наконец-то нашел ту самую особенную женщину. И сегодня самым ценным в своей жизни он называет семью, жену и уютный дом.
Моя жена – умная, мудрая, особенная. Она очень любит меня и делает все для того, чтобы я реализовался как мужчина,
– отметил Виталий Козловский.
По словам звезды, любимая никогда не мешала его карьере, а только способствовала развитию. И благодаря семье у Виталия есть место, где он может быть самим собой.
Для нас лучший ритуал, что может быть, – создавать непринужденную обстановку, в которой всем комфортно. Где тебя понимают, принимают, услышат в любом состоянии,
– добавил артист.
Напомним, что Виталий и Юлия воспитывают общего сына Оскара, который трогательно поддерживает своего знаменитого папу перед концертами.